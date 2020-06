L'Automobile club tedesco, lancia l’allarme sulla sicurezza galleria Les Cretes autostrada Aosta-M.Bianco

L'Adac ha ispezionato complessivamente 16 tunnel: in Italia, in Croazia e in Austria. Tutte le gallerie austriache hanno superato il test e anche quelle croate sono complessivamente "solide", anche se una delle tre sottoposte al controllo non rispetta i criteri europei.el corso di un'ispezione su otto gallerie, sette sono risultate "manchevoli" sul piano della sicurezza. Solo un tunnel, Allocco, si legge nel comunicato dell'associazione, risponde "in parte" agli standard di sicurezza europei.

Tra le gallerie pericolose l'Adac segnala anche quella Les Crets dell'autostrada Aosta- Monte Biaco che da Jovençan sbuca a Saint Pierre che, secondo l'Adac, è priva di piazzole per il soccorso e in caso di incendio le vie di fuga sono troppo distanti. Inoltre mancano altoparlanti e non ci sono apparecchi per la comunicazione in caso di emergenza.