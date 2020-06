I sindaci all’attacco per emendamenti che tagliano i fondi ai Comuni

L’emendamento della Lega, Claudio Restano, Elso Gerandin, Roberro Cognetta e Stefano Ferrero che propone un drastico taglio ai trasferimenti ai comuni della quota fissa che ammonta a circa 350mila euro ha fatto arrabbiare i sindaci che oggi pomeriggio, a Chatillon, si riuniranno convocati in assemblea straordinaria urgente dal Presidente del Celva, FRanco Manes.

Elso Gerandin (Mouv)

Si tratterà di un’assemblea che si preannuncia al fulmicotone. In particolare nel mirino dei sindaci ci sarà il loro ex collega Elso Gerandin (Mouv) che è stato a lungo sindaco di Brusson e presidente del Celva stesso. Per i suoi ex colleghi il comportamento è inspiegabile, memori delle rivendicazioni fatte per l’autonomia finanziaria dei comuni ma che oggi, per ragioni politiche, non ricorda più le battaglie fatte anche nel 2016 quando l’avanzo di amministrazione dei comuni venne in parte utilizzato dalla Regione per finanziare le micro comunità.

Il taglio è motivato dal fatto che molti Comuni presentano cospicui avanzi di amministrazione. Ma si tratta di avanzi di amministrazione dovuti ai ritardi della burocrazia che spesso approva progetti a fine anno e quindi vi è l’oggettiva impossibilità di utilizzare i fondi assegnati all’esercizio finanziari in corso. O introiti riscossi sempre a fine esercizio e quindi i Comuni non sono in grado di investirli.

Chi è in piazza Deffeyes non tiene conto che spesso le Amministrazioni comunali investono per sostenere l’economia locale affidando lavori a imprese attive nel territorio e che quindi generano ricadute positive sulle famiglie e sui residenti.