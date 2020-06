Decolla il progetto 'Farmacia dei servizi'

Attivo in Valle l'Accordo concernente l’avvio di nuove attività erogabili dalle farmacie sul territorio, nell’ambito del progetto 'Farmacia dei servizi', approvato nel corso della videoconferenza tenutasi il 15 maggio scorso e siglato da assessorato regionale della Sanità, Federfarma VdA, Assofarm Valle d’Aosta e Azienda Usl VdA.

Le attività oggetto dell’Accordo riguardano la distribuzione per conto dei presidi per diabetici - reattivi per glicemia, lancette pungidito, aghi per penna e siringhe - la prenotazione di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna del materiale di supporto ed espletamento della relativa attività informativa in favore dell’utenza e la raccolta del consenso finalizzato all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato.

Nel dettaglio, per la distribuzione per conto dei presidi diabetici alle farmacie sul territorio sarà riconosciuta una remunerazione del servizio di distribuzione, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio, pari a 4,50 euro a accesso per il 2020 e a 4 euro per il 2021. Per quanto riguarda, invece, la prenotazione di esami e visite specialistiche e la raccolta del consenso finalizzato all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), l’importo che sarà riconosciuto è di 2,50 euro a prestazione per il 2020 e 2,20 euro a prestazione per il 2021. Tutti gli importi sono al netto dell’Iva.

A partire dall'1 luglio sarà attivata la distribuzione dei presidi diabetici mentre la prenotazione di esami e visite specialistiche e la raccolta del consenso per l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico saranno attive a partire dal prossimo 1 ottobre. L’onere a carico della Regione per l’attivazione di questi servizi è di 95 mila 137 euro per l’anno 2020 e di 241 mila euro per l’anno 2021.