BiblioPrésVerts, concours célèbre Année plantes

'BiblioPrésVerts' est le titre du concours de littérature, de photographie et de dessin organisé par les bibliothèques régionales et municipales qui constituent dans leur ensemble le Système bibliothécaire valdôtain. Le concours fait partie des initiatives organisées par la bibliothèque régionale Bruno Salvadori d'Aoste, inspirées par la résolution 73/252 des Nations Unies, qui a proclamé 2020 Année internationale de la santé des plantes. 'BiblioPrésVerts' invite les participants à réfléchir sur l'importance des plantes et de la nature dans notre vie quotidienne en envoyant un court texte, une photo ou un dessin. La participation est ouverte jusqu'au 31 juillet 2020. Les oeuvres gagnantes seront publiées sur le portail SBV le 30 octobre 2020.



Le concours comporte trois sections: littérature, photographie (à partir de 14 ans) et dessin (pour les enfants et les jeunes de 6 à 14 ans). La participation est libre et gratuite pour tous les usagers des bibliothèques valdôtaines. Les créations doivent être téléchargées sur la page prévue à cet effet (https://vda.comperio.it/bibliopreverts/) avant vendredi 31 juillet 2020 à minuit, suivant les modalités indiquées dans le règlement, téléchargeable à partir du site du Système Bibliothécaire Valdôtain. Les prix (des livres) seront attribués aux oeuvres classées au premier rang de chaque bibliothèque, dans les trois.