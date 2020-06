Online il nuovo servizio Comunica con il Dipartimento Agricoltura

La sezione, all’interno del canale tematico “Agricoltura”, vuole essere un utile strumento per facilitare il confronto e lo scambio di informazioni sulle tematiche afferenti le attività del Dipartimento, soprattutto in un momento come quello attuale caratterizzato da un limitato accesso agli uffici a causa delle disposizioni attuate per combattere la diffusione del Covid-19.

Accedendo al canale tematico all’indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura<wbr></wbr>, gli utenti avranno a disposizione un formulario attraverso il quale potranno inviare richieste di informazioni, segnalazioni di disservizi e osservazioni, anche in forma anonima.

Le richieste saranno inoltrate agli uffici competenti, che provvederanno, qualora sia stato indicato il recapito, a rispondere direttamente al richiedente.

Sempre nell’ottica di un miglioramento della qualità dei servizi offerti, gli argomenti sollevati e giudicati di interesse comune saranno pubblicati sul sito, in modo anonimo e sotto forma di FAQ (format che raccoglie le risposte a domande frequenti), come supporto a tutti gli utenti.