La bandiera di Confindustria VdA celebra 75 anni di vita sociale a fianco delle imprese - IL VIDEO

Da oggi, per celebrare i 75 anni dalla fondazione della 'costola' valdostana della confederazione, la bandiera di Confindustria sventola sulla facciata della storica sede di Confindustria VdA in via Conseil des Commis ad Aosta. La cerimonia si è svolta privatamente nel rispetto delle norme antiCovid-19 alla presenza del presidente dell'ente, Giancarlo Giachino; del vicepresidente, Francesco Bonfiglio; della vicepresidente di Giovani Imprenditori Confindustria VdA, Jasmine Jovial; del direttore generale di Condfindustria VdA; Marco Lorenzetti e dei rappresentanti degli organi direttivi delle categorie.

"Si potrebbe pensare che issare una bandiera sia un atto facile e veloce da compiere - ha commentato il presidente Giachino avviando la conferenza stampa per illustrare il significato della cerimonia - ma in realtà per giungere a questo simbolico ma significativo traguardo abbiamo lottato per due anni contro la burocrazia, che è un vero e proprio virus politico e amministrativo da combattere sempre e comunque".

Giachino ha poi sottolineato che "Confindustria da qualche anno non è più solo un sindacato datoriale ma un vero e proprio attore sociale; l'alzabandiera ribadisce la nostra presenza sul territorio sempre più al fianco degli imprenditori, cuore pulsante e fulcro delle nostre attività".

Il presidente di Confindustria VdA ha ricordato che gli imprenditori sono stati "gli eroi nascosti di questa emergenza Covid nell’affrontare, con impegno e determinazione, situazioni nuove ed eccezionali; nel tenere vivo il tessuto economico e produttivo italiano con modelli e strategie mai attuati prima, riconvertendo la propria attività e accettando, laddove necessario, costi e responsabilità nuove".

Per i vertici dell'Associazione degli industriali valdostani anche iniziative semplici come quella odierna "hanno un valore, quasi a voler sottolineare la volontà di partecipare al fianco dei nostri associati alla ripartenza che ci auguriamo possa vederci tutti vincenti: imprenditori, lavoratori e famiglie".

Essere "protagonisti senza protagonismi" significa per Giachino "essere consapevoli del nostro ruolo, da 75 anni a fianco degli imprenditori. Oggi come allora. Tutti noi facciamo parte di una storia infinita ed è nostro compito ricordarlo alle future generazioni".

Ribadendo un concetto caro alle comunità internazionali soprattutto nei giorni bui del lockdown Giancarlo Giachino ha ricordato che "Oggi noi siamo Uno. Oggi agiamo come uno. Oggi speriamo e abbiamo fiducia come uno. Oggi ricordiamo la nostra storia e ci stringiamo attorno alla nostra identità. Se non hai un sogno e una speranza e se cavalchi solo ansie non recupererai mai la fiducia di una comunità. Ed è proprio all’intera comunitàc he noi intendiamo rivolgerci ripartendo dalla base associativa, dalla voce dei nostri associati, per confronto dal quale anche in questi mesi non ci siamo mai sottratti2.

"La nostra visione è chiara e forte - ha concluso il presidente di Confindustria VdA - e oggi noi ribadiamo con vigore che ci siamo, che gli imprenditori valdostani ci sono, tutti gli imprenditori perché non ci sono piccoli, medi e grandi imprenditori ma solo grandi imprenditrici e grandi imprenditori di piccole medie e grandi imprese".

Qest’anno, in occasione dei 75 anni di Confindustria e considerate le norme di contenimento dell’epidemia che non permettono di programmare grandi eventi, saranno organizzate dalla sezione valdostana della confederazione diverse piccole manifestazioni e una serie di incontri in base alle categorie merceologiche che compongono Confindustria Valle d’Aosta. Il primo di questi riguarderà la categoria dei metalmeccanici e vi parteciperà Alberto Dal Poz, presidente nazionale di Federmeccanica.

