Courmayeur:Raffaella Scalisi nuovo direttore Csc

Raffaella Scalisi è il nuovo direttore generale del Csc, la società in house del Comune di Courmayeur. Il suo incarico avrà durata biennale. Torinese, ha oltre 15 anni di esperienza come dirigente del settore pubblico nel campo delle relazioni istituzionali, della comunicazione, del marketing territoriale e della promozione internazionale. Attualmente svolge attività di consulenza strategica per progetti di sviluppo locale e aziende private. Dal 2016 al 2019 è stata capo della direzione gabinetto della presidenza della Regione Piemonte. Scalisi è stata scelta tra le 17 candidature presentate dopo la pubblicazione del bando del 15 aprile scorso.

"Esprimo soddisfazione per la nomina della dottoressa Scalisi al ruolo di direttore Generale del Csc - commenta il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi - che andrà così a completare una presenza strategica e fondamentale per lo sviluppo delle attività della società in house del Comune nei prossimi anni. Questa nomina va nell'ottica dell'implementazione del programma amministrativo, volto a valorizzare le attività di Csc srl, asset strategico per il turismo, principale risorsa della nostra località. La disponibilità immediata ad operare da parte della dottoressa Scalisi, dimostra come Courmayeur sia un palcoscenico capace di attrarre competenza e professionalità di alto livello perché luogo capace di mettere in campo importanti risorse a favore del territorio e delle sfide che lo attendono". Lucio Furlani, presidente del Csc, evidenzia: "Siamo rimasti molto colpiti dalla professionalità della dottoressa Scalisi durante il colloqui finali. Siamo sicuri che la sua esperienza, anche internazionale, la sensibilità all'ascolto, l'orientamento all'analisi dei dati e, non ultima la sua passione per Courmayeur, faranno fare a Csc il cambio di passo di cui la località, i suoi abitanti e i suoi operatori hanno bisogno". (ANSA).