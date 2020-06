Bando Voucher digitali per le imprese

Si tratta di un voucher che copre fino all’ 80% dell’investimento e fino ad un massimo di 3500 euro. Sono finanziabili gli investimenti effettuati dal primo gennaio 2020 fino al 90° giorno successivo alla concessione, in particolare le spese ammissibili sono quelle relative a: Consulenza e Formazione, acquisto di Hardware e Software Abbattimento oneri di qualunque natura relativi a finanziamenti per progetti digitale, Tecnologie per il distanziamento sociale quali soluzioni per il marketing digitale, sistemi per lo smart working e il telelavoro e spese per acquisto di dispositivi finalizzati al lavoro a distanza, spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività e banda Ultralarga, spese per software per servizi, soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita di beni e servizi per favorire forme di distanziamento sociale nel limite del 10% del costo totale del progetto

Il bando e la documentazione necessaria per presentare la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito della Chambre.

Le domande andranno presentate alla Chambre tramite pec entro il 20 luglio 2020, le domande verranno valutate a sportello per ordine cronologico di presentazione.