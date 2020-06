Sì a messa in sicurezza strada regionale ad Arvier

Sarà risistemato e messo in sicurezza un tratto della strada regionale della Valgrisenche in corrispondenza del ponte sulla Dora di Valgrisa in territorio di Arvier, che lo scorso anno era stato coinvolto da una frana.

La scorsa settimana la Giunta regionale ha approvato in tal senso una bozza dell'atto di intesa con l'Amministrazione comunale di Arvier; successivamente al raggiungimento dell’intesa la Giunta provvederà all’approvazione del progetto definitivo.

L’Esecutivo ha inoltre approvato la variante e la revisione della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane e rischio inondazioni lungo i torrenti Septumian e Cretaz, nel territorio di Chambave.