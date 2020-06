La Giunta regionale è rimasta senza maggioranza oggi in Consiglio Valle nella votazione del disegno di legge del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

L'Assemblea ha infatti bocciato il testo con voto segreto (17 a favore, 14 contrari e quattro astenuti). La proposta di norma prevedeva il riconoscimento della legittimità dei debiti della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza di un preventivo impegno di spesa per 124 mila euro e da sentenze esecutive per 13.500 euro.