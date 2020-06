Un giovane carabiniere assassinato perché era dalla parte della legalità

Il giovanissimo carabiniere (20 anni) venne barbaramente assassinato dal cartello camorristico di Casal di Principe come ritorsione dell’uccisione avvenuta qualche tempo prima del boss Mario Schiavone in un blitzin cui non figurava neanche lo sfortunato giovane.

Quando i sicari si avvicinarono a Salvatore, stava giocando spensieratamente con un bambino; compreso il pericolo, si affrettò ad allontanare il piccolo, invece di tentare la fuga e rimase ucciso dai proiettili. Venne insignito della medaglia d’oro al valor civile con la dicitura: «In servizio presso una stazione dei carabinieri operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, veniva proditoriamente ucciso, innanzi all'esercizio commerciale di un familiare, da alcuni colpi di arma da fuoco esplosigli controda componenti di agguerrita organizzazione camorristica, quale vile ritorsione all'attività di contrasto svoltadall'Arma. Fulgido esempio di attaccamento al dovere, coraggio e eccezionale abnegazione, posta al serviziodella collettività.»

Il gesto di nobile altruismo compiuto da Salvatore fa riflettere sul valore della legalità nel microcosmo delleprofessioni. Nel momento del pericolo l’istinto si è fuso con principi morali e civici che il ragazzo avevaevidentemente introiettato fortemente; l’obiettivo che si possa scegliere l’azione giusta per difendere i propriideali è un traguardo che sarebbe bello estendere al maggior numero di persone possibile. Molte volte esempidi condotta irreprensibile sono stati proposti da cittadini o servitori dello stato isolati.

L’educazione allalegalità dovrebbe partire proprio da simili uomini da ricordare e omaggiare soprattutto a scuola durante ipercorsi di approfondimento alla cittadinanza attiva.