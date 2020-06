Challand: Trancia cavo fibra Tim con falciatrice

Ieri in seguito alle numerose telefonate e messaggi giunti in redazione abbiamo pubblicato un articolo nel quale si riportavano le lamentele per i disservizi Tin registrati domenica a Challand.

In merito all’articolo pubblicato lo scorso 21 giugno, dal titolo “Challand affollato di turisti isolato dai disservizi Tim”, sottolinea di non essere in alcun modo responsabile della problematica descritta, ma di essere parte lesa in quanto il guasto è dipeso da un danno ad un cavo in fibra ottica causato da terzi nel corso di alcune opere di taglio di erba.

La falciatrice ha urtato gravemente il palo tranciando il cavo in fibra. Non appena rilevato il guasto, i tecnici TIM sono prontamente intervenuti per ripristinare tutti i servizi nell’arco della stessa giornata di domenica.