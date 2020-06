Il Consiglio Valle è tornato in aula per discutere le norme anticrisi

Distanziatori in plexiglass, distanziamento tra consiglieri che permette di parlare senza l'uso della mascherina. Nel rispetto delle norme anticontagio Covid-19 è iniziata questa mattina alle 9 nell'aula del Palazzo regionale la seduta straordinaria del Consiglio Valle presieduto da Emily Rini. L'Assemblea deve esaminare un ordine del giorno composto di sette oggetti tra i quali il più importante è certamente quello relativo alla variazione di Bilancio da 160 milioni di euro che contiene anche il nuovo pachetto di misure economiche anticrisi.

A inizio seduta, il Consiglio ha designato con 28 voti a favore e sei astensioni (M5S, ADU VdA e il Consigliere Bertin di RC-AC) i rappresentanti della Regione in seno al Comitato scientifico della Fondazione centro internazionale su diritto, società e economia di Courmayeur. Sono stati eletti: René Benzo, Giorgio Biancardi, Dario Ceccarelli, Roberto Francesconi, Giuseppe Nebbia, Francesco Pastorino, Lorenzo Sommo, Anthony Spataro, Enrico Vettorato.

Sono stati quindi approvati con 28 voti a favore e sei astensioni (M5S, ADU VdA e il Consigliere Bertin di RC-AC) il rendiconto della gestione 2019 e l'assestamento del bilancio di previsione 2020 dell'Assemblea regionale. Come riferito in Aula dalla Presidente Rini, il totale delle entrate 2019 del Consiglio regionale, al netto delle partite di giro e dell'avanzo 2018, ammonta a 8.690.337,67 euro.

L'assegnazione a carico del bilancio regionale in favore del Consiglio ammonta a 8.500.000 euro di cui 8.125.000 euro sono stati sono destinati alle spese correnti mentre 375.000 alle spese in conto capitale. Il totale delle spese 2019, al netto delle partite di giro e dell'avanzo proveniente dall'anno 2018, ammonta a 7.967.902,27 euro. Il Consiglio ha quindi approvato, con voto segreto (20 a favore, 4 contrari e 11 astensioni), il bilancio al 31 dicembre 2019 della Gestione straordinaria in liquidazione per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.