Aosta: Fino a venerdì 26 la distribuzione di mascherine chirurgiche

Prosegue sino a venerdì 26 giugno ad Aosta la distribuzione gratuita, ai cittadini che ancora non le avessero ritirate, delle mascherine chirurgiche fornite dalla Protezione civile in seguito alla diffusione dell'epidemia di Covid-19.

La consegna viene condotta dagli Alpini dalle ore 9 alle ore 12 edalle ore 14 alle ore 16 nei cinque punti allestiti nel territorio urbano (parcheggio della scuola 'Cerlogne' in corso Saint-Martin-de-Corléans, scuola del quartiere Cogne di via Cavagnet, piazza Battaglione Cervino nel quartiere Dora, piazza Roncas e piazza Arco d'Augusto), in accordo alle sezioni elettorali in cui ciascun nucleo è chiamato normalmente a esprimere il proprio voto.

Così il punto di distribuzione di Saint-Martin-de-Corléans accoglie le famiglie che votano nelle sezioni 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33 e 34; quello del quartiere Cogne le famiglie delle sezioni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 27 e 31; il punto di piazza Roncas gli elettori delle sezion i5, 6, 16, 18 e 28; quello di piazza Arco d'Augusto i votanti delle sezioni 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9; ilpunto di piazza Battaglione Cervino le sezioni 19, 20, 29, 30 e 38.

Le mascherine chirurgiche vengono consegnate nel numero di tre per ciascun componente del nucleo familiare esclusivamente all’intestatario della scheda di famiglia anagrafica, o ad altro familiare comunque maggiorenne.