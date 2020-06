Donnas: Il turismo riparte in sella a una bici elettrica

La promozione del turismo lento e di prossimità tramite l'uso di e-bike è la scommessa per il rilancio estivo di Donnas decisa dal Consiglio comunale, che riunitosi venerdì scorso ha approvato il rendiconto di gestione 2019 e la quarta variazione di bilancio. Per testare il servizio di e-bike il Comune noleggerà per quattro mesi, in via sperimentale, sei biciclette elettriche che saranno date in gestione a un privato.

Sono state inoltre definite da parte della Giunta comunale le tariffe del servizio, che prevedono uno sconto del 50 per cento destinato alle strutture ricettive di Donnas e ai residenti; la spesa per il noleggio è di 8 mila 700 euro. L'obiettivo, si legge in una nota, è quello di valorizzare il territorio con l'ausilio di un mezzo che sta incontrando crescente successo".

Nella variazione sono inoltre previsti un contributo straordinario al Comitato Fiera Sant'Orso di 2 mila 500 euro, un intervento di efficientamento energetico sull'impianto di riscaldamento di scuola capoluogo, palestra scolastica, mensa scolastica e sedi di associazioni per 128 mila euro. Ma anche la progettazione e i lavori per un sistema di monitoraggio del torrente Bellet, per 65 mila 902 euro, oltre al rifacimento dell'acquedotto di località Preles, per 48 mila 242 euro.