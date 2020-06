Si può tornare in Biblioteca, ma solo per mezz’ora

Da lunedì 22 giugno, come previsto, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta e le biblioteche comprensoriali regionali di Châtillon, Donnas, Morgex e Verrès avvieranno una nuova fase nel percorso verso la completa riapertura dei loro servizi al pubblico.

In particolare, alla Biblioteca regionale di Aosta è possibile l’utilizzo delle postazioni di restituzione automatica, collocate presso l’ingresso della biblioteca e l’ingresso della sezione ragazzi, ed è ristabilita l’apertura al pubblico delle sezioni adulti e ragazzi per il solo prestito, con orario 9 -19, a esclusione del lunedì mattina. Le altre sezioni della biblioteca rimangono ancora chiuse al pubblico.

Per ricercatori, studiosi e studenti universitari impegnati nelle tesi di laurea, è possibile continuare a consultare presso l’Archivio storico regionale documenti non prestabili posseduti dalla biblioteca (prenotazioni al n. 0165-275771/3).

L’accesso alle sezioni adulti e ragazzi è contingentato; gli utenti devono presentarsi con mascherina indossata, rispettare la distanza di sicurezza e igienizzarsi le mani. Gli stessi possono trattenersi nelle sezioni aperte il tempo strettamente necessario per la scelta dei documenti e le operazioni di prestito, comunque non oltre il limite di 30 minuti.

Le postazioni di studio e di lettura, al momento, non sono ancora utilizzabili. Il catalogo è consultabile via smartphone o tablet. Informazioni bibliografiche possono essere richieste al personale presente nelle sale.

Sono comunque sempre attivi tutti i servizi digitali della biblioteca, accessibili dai dispositivi degli utenti. Viene riattivato il servizio di prestito interbibliotecario nazionale e internazionale di cui si occupa, come in precedenza, la sezione consultazione (tel. 0165- 274870), alla quale non è tuttavia ancora possibile accedere direttamente.

I documenti in uscita possono essere ritirati al banco prestiti adulti secondo le modalità di accesso sopra indicate. Anche nelle biblioteche comprensoriali regionali di Châtillon, Donnas, Morgex e Verrès è nuovamente possibile l’ingresso, in forma contingentata, per la scelta e il prestito di libri e altri documenti.