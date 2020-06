Challand affollato di turisti isolato dai disservizi Tim

“Siamo esasperati da continui problemi per le nuove connessioni veloci in fibra ottica di TIM” è quanto ci segnalano da Challand. Tutto è bloccato: le utenze, sia private che business del servizio fibra di TIM. Nella zona di Challand stanno sperimentando continui problemi di connessione che portano ad un grave disagio per residenti e turisti. Bloccati anche i Pos. Insomma la Valle d’Aosta tecnologia ha ancora buchi neri proprio in una domenica che segna l’inizio delle vacanze per molti turisti.

Peggio ancora, Tim non ha provveduto a mettere sotto controllo le sue tecnologie per garantire i servizi. “La TIM – ci hanno detto - è a conoscenza del problema ma sembra non riuscire a risolverlo, intanto gli utenti business lamentano danni alle attività per l’impossibilità di usare internet, i telefoni, i POS e i fax e minacciano azioni legali nei confronti dell’operatore telefonico”.

E’ urgente che la Regione apra un tavolo con i gestori, che sono sempre più spesso ‘gestori di disservizi della rete internet’ viste le frequenti interruzioni che isolano interi territori.