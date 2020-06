Courmayeur: Il 24 giugno ultimo "Carrello solidale"

Con mercoledì 24 giugno 2020 l’iniziativa solidale “Carrello solidale - Se puoi dai, se non puoi prendi!” chiude la propria attività alla luce delle minori richieste registrate in questi ultimi giorni. Il sostegno alle famiglie e alle situazioni di difficoltà continua comunque attraverso i Buoni Spesa, oltre che attraverso la possibilità, per i casi più urgenti, di acquisto di beni alimentari da parte del Comune alla luce della deliberazione di Giunta che ha integrato con oltre 12mila euro il budget a disposizione per dare risposta concreta alle persone in difficoltà economica.

Avviata dal Comune di Courmayeur in stretta collaborazione con gli esercizi commerciali del territorio a sostegno delle famiglie e persone in difficoltà, il Carrello solidale ha rappresentato un valido sostegno nella fornitura di beni di prima necessità a favore di molte famiglie in situazione economica disagiata a causa delle conseguenze generate dalla diffusione del COVDI19 e dal lock down.

L’Amministrazione comunale ringrazia i commercianti che hanno aderito e collaborato all’iniziativa, i Volontari della Protezione Civile Comunale (USR) per il prezioso e costante supporto e tutti coloro che hanno dato un segno tangibile della propria solidarietà e generosità!