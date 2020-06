Due caprioli caduti nell'Evançon salvati dai vigili del fuoco

l personale del Comando del corpo dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta è intervenuto su richiesta del Corpo Forestale Valdostano per il recupero di animali selvatici nell’alveo di un torrente.

Intorno le 16.30 una squadra VVF con personale qualificato come Soccorritore Fluviale Alluvionale ha tratto in salvo due caprioli che non riuscivano più ad uscire dal Torrente Evançon nel comune di Challand Saint-Victor.Gli animali, vivi ma molto deboli, sono stato affidati alle cure del personale del Corpo Forestale.