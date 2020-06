Mossa (M5S), variazione bilancio ennesima fregatura

"Votare sì" al disegno di legge di variazione al bilancio della Regione Valle d'Aosta "significa garantire alla popolazione valdostana l'ennesima e, spero, ultima grandiosa fregatura che le forze autonomiste e schiavetti vari hanno distribuito a piene mani nel corso del tempo".

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del M5S Luciano Mossa, motivando la sua astensione al provvedimento che da lunedì sarà in discussione in Consiglio Valle. "La scelta del voto è talmente scontata da essere banale per chi, come il sottoscritto, ha lavorato seriamente all'esame e al miglioramento del DL60, che lunedì prossimo approderà in Consiglio".

Secondo Mossa, infatti, "votare no a questo provvedimento per la ripresa post-Covid della nostra Regione, è impossibile, perché qualche aiuto a categorie bisognose e meritevoli di supporto viene pure considerato: in tutta coscienza non posso negare questa solidarietà". Tra le misure criticate da Mossa figurano il criterio di ripartizione dei fondi tra i Comuni, un "regalo straordinario di 1,7 milioni" al Forte di Bard, un "contributo straordinario d 2,3 milioni per la riduzione dei rischi idrogeologici di una pista" al "Comune leghista di Courmayeur".

Inoltre, Mossa segnala che "tra i 60 milioni dedicati agli impianti a fune, ben 32 riguardano quattro soli progetti, tutti pluriennali e quindi a prescindere rinviabili", sostenendo che "tali iniziative sono oltre il campo di azione legittimo per Giunta e Consiglio dimissionari". Infine, secondo il consigliere del M5s sottolinea: "Chissà quanti degli aderenti al fondo valdostano di pensione integrativa saranno lieti di sapere che con l'art. 8 i loro contributi entreranno nel bilancio regionale…. cioè verranno di fatto dati in garanzia (cioè in pegno) per i debiti della Regione!".