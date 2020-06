GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

La Giunta regionale della Valle d’Aosta si è riunita sotto la Presidenza di Renzo Testolin. Questi i principali provvedimenti adottati:

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha determinato, a decorrere dal 1° settembre 2020, il fabbisogno di personale amministrativo e tecnico dell’organico delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione per l’anno scolastico 2020/2021.

FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane, ha concesso un contributo di 2 mila 224,09 euro a un’impresa industriale di Morgex per la partecipazione alla fiera ISPO 2020 – Monaco di Baviera e per la progettazione e la realizzazione di una nuova campagna pubblicitaria.

AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI

La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 29/1997, ha approvato l’onere a carico della Regione per l’istituzione di un servizio di taxi-bus, nella stagione estiva per gli anni 2020-2022, nella misura del 70% della spesa complessiva, per un importo massimo complessivo pari a 28 mila 636,35 euro, quale somma da corrispondere al Consorzio turistico Val d’Ayas Monte Rosa, capofila per la stagione 2020, al Consorzio Cervino turismo, capofila per la stagione 2021 e al Consorzio Gressoney Monte Rosa, capofila per la stagione 2022.

Il servizio di trasporto turistico, finalizzato al trekking intravallivo tra la Valtournenche, la Val d’Ayas e la Valle di Gressoney, sarà attivo nella stagione estiva ogni giorno e, per l’anno 2020, partirà il 29 giugno e terminerà il 20 settembre, dalle ore 6 alle ore 9.30 e dalle ore 16 alle ore 18.30, mediante prenotazione.

Il Governo regionale, al fine di consentire la ripresa delle attività produttive tenendo conto dell’andamento dell’epidemia e della tutela della salute dei lavoratori e degli utenti e di accompagnare, in sicurezza, la ripartenza dell’intero sistema produttivo valdostano ha approvato il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dei servizi erogati dalle biblioteche del sistema valdostano.Il Governo ha, inoltre, sostituito il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività dei rifugi alpini per consentire anche ai rifugi d’alta quota la possibilità di usufruire dello spazio esterno per i tavoli laddove possibile.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

La Giunta regionale ha approvato una bozza dell’atto di intesa con l’Amministrazione comunale di Arvier per la realizzazione dei lavori di sistemazione della strada regionale n. 25 della Valgrisenche tra il km 0+580 ed il km 0+650, in corrispondenza del ponte sulla Dora di Valgrisenche in Comune di Arvier. Successivamente al raggiungimento dell’intesa si provvederà all’approvazione del progetto definitivo. L’Esecutivo, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, ha approvato la variante e la revisione della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane, di fenomeni di trasporto in massa sui torrenti Septumian e Cretaz e a rischio di inondazioni, nonché la variante alla relazione tecnica e alla disciplina d’uso, adottate dal Comune di Chambave il 27 dicembre 2019. Il Governo della Regione ha deliberato la correzione di alcuni punti della variante sostanziale generale al piano regolatore comunale vigente del Comune di Saint-Pierre.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta regionale ha preso atto dell’Accordo approvato il 15 maggio 2020, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma e Assofarm) e l’Azienda USL Valle d’Aosta, per l’avvio del progetto Farmacia dei servizi consistente nell’espletamento presso le farmacie pubbliche e private convenzionate sul territorio regionale delle seguenti attività:distribuzione per conto di presidi per diabetici (reattivi per glicemia, lancette pungidito, aghi per penna e siringhe);prenotazioni di esami e visite specialistiche, con eventuale consegna del materiale di supporto (materiale informativo, provette e contenitori sterili per urine) ed espletamento della relativa attività informativa in favore dell’utenza;raccolta del consenso finalizzato all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con esecuzione delle connesse operazioni sul portale dedicato.La spesa complessiva stimata per le suddette attività risulta di 95 mila 134 euro per il 2020 e di 241 mila 1 euro per il 2021.

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

La Giunta regionale ha concesso un contributo, per l’anno 2020, di 11 mila 977,28 euro a favore dell'Associazione Cronometristi della Valle d’Aosta per l’acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell’attività di cronometraggio. L’Esecutivo ha autorizzato, per l’anno 2020 l’acquisizione del servizio di organizzazione della documentazione archeologica e dei materiali afferenti al sito di Saint-Martin-de- Corléans, propedeutici alla messa a dimora degli stessi presso i locali del Parco e museo archeologico dell’Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, nell’ambito dell’intervento denominato Parco archeologico e Museo dell’Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, Piano Stralcio Cultura e turismo, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-20, mediante l’avvio di un affido per un importo presunto di 107 mila 751 euro.