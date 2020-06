Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Bionaz

Per consentire l’esecuzione di lavori in galleria, è disposta la chiusura di un tratto della sr 28 di Bionaz, nel Comune di Bionaz, Galleria La Clusaz (dal km 19+300 al km 19+750), con deviazione del traffico sull’originaria strada comunale in esterno alla galleria, a senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, dal 24 giugno al 10 luglio 2020, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, festivi e esclusi.