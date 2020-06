Nel solstizio d’estate riaprono i due centri visitatori del Mont Avic

Oltre all’apertura dei due Centri visitatori (uno situato a Champdraz, in località Chevrère nel villaggio di Covarey, e l’altro a Champorcher, a Villa Biamonti, in località Château) il programma della mattinata prevede la presentazione di una innovativa ricerca sulla civetta nana, condotta dal personale e dai ricercatori del Parco, in collaborazione con l'università finlandese di Turku.

Il pomeriggio proseguirà invece tra i sentieri del Parco Naturale Mont Avic. Per l’occasione è stata prevista la possibilità, previa prenotazione obbligatoria (mandare e-mail centrovisitatori@montavic.it entro le ore 12.00 di sabato 20), di effettuare una facile ed interessante escursione con l’accompagnamento di una Guida Escursionistica Naturalistica. La partecipazione è gratuita.

L’Equipe Arc-en-Ciel Ambiente&Cultura, gestore dei Centri visita di Champdepraz e Champorcher, proporrà per tutta l’estate 2020 un calendario di iniziative indirizzate a gruppi organizzati, scolaresche, utenze singole e famiglie. Tra le proposte, escursioni a tema alla scoperta della flora e della fauna del Parco, della vita agricola e delle produzioni enogastronomiche locali, con “aperitivi scientifici”, proiezioni di documentari naturalistici e molto altro.

Programma di domenica 21 giugno

Presso il Centro visitatori di Covarey

Ore 11.00: Saluti Istituzionali

Albert Chatrian - Assessore regionale all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale

Davide Bolognini - Presidente Parco Naturale Mont Avic

Ore 11.30: Massimo Bocca - Direttore Parco Naturale Mont Avic - Presentazione della ricerca sull’ecologia e il comportamento della civetta nana

Ore 12.30: Pranzo libero o presso Mont Avic Resort (menù fisso a prezzo convenzionato 25 euro) previa prenotazione obbligatoria info@montavicresort.com Tel. +39 0125 960413 entro le ore 12.00 di venerdì 19

Ore 14.00: escursione nel parco con Guida Escursionistica Naturalistica su prenotazione obbligatoria centrovisitatori@montavic.it entro le ore 12.00 di sabato 20

L'accesso al centro visita del Parco è libero e gradito.

La manifestazione si terrà nel rispetto delle misure di distanziamento sociale con finalità di prevenzione della diffusione del Covid-19, come da disposizioni nazionali e regionali.