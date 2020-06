20 giugno: Festa nazionale del solstizio d’estate

Per molti millenni, in ogni luogo del Mediterraneo e dell’Europa il solstizio estivo è stato l’occasione di grande festa dei popoli, nel momento in cui la natura fiorisce nell’opulenza dei frutti tra il frinire delle solari cicale e il canto lunare dei grilli..., un tempo di assoluta positività e di vicinanza alla natura nel suo pieno rigoglio che, lo ricordiamo, quest’anno cade il 20 giugno.

Guido Cossard

"Abbiamo voluto - speiga l'archeoastronomo valdostano prof. Guido Cossard - ricreare lo stesso spirito positivo proponendo la FESTA NAZIONALE DEL SOLSTIZIO D’ESTATE, che si regge sull’idea di percorrere l’Italia da nord a sud e nelle isole in un rincorrere il Sole attraverso i momenti salienti della giornata: l'alba, la culminazione ed il tramonto dell’astro. Ma lo faremo in luoghi splendidi (e spesso ingiustamente poco conosciuti), quali gli antichi allineamenti dei cromlech e dei menhir che si illuminano all’alba, le grandi basiliche che ospitano le più importanti meridiane solari del mondo, le tombe dei giganti e i misteriosi nuraghi sardi, le campane di roccia e le affascinanti grotte che costellano la Sicilia. Ci collegheremo via web ad oltre venti luoghi unici e di incredibile suggestione e a commentare questi attimi fuggenti, mentre il Sole li sfiora, avremo esperti che ci racconteranno storie splendide che ci aiuteranno a mettere nella giusta “luce” un patrimonio unico al mondo!"

La Valle d’Aosta è inserita nel circuito per il fenomeno che avviene al cromlech del Piccolo San Bernardo: in quel luogo, l’orizzonte nord ovest è dominato da una montagna dal tipico profilo, che si chiama Lancebranlette e che presenta la caratteristica di essere una meridiana naturale: infatti il Sole tramonta dietro alla sua cima in occasione del giorno del solstizio d’estate. Inoltre, il tramonto della nostra stella non avviene proprio in corrispondenza della vetta, ma in direzione di una sella posta ad una quota leggermente inferiore, in modo che si produce un’ombra dalla forma semicircolare.

Così, tutti gli anni, al solstizio, un’ombra falcata scivola sulla collinetta circostante e si allarga lentamente verso i menhir. Lì contorna il sito e avvolge il cerchio di pietre; poi, per qualche istante, sembra quasi indugiare, come a voler sottolineare la magica ierofania: il dio che scende in terra e che viene a illuminare l’area sacra costruita dall’uomo, mentre attorno domina l’ombra, rappresenta uno spettacolo inatteso e stupefacente.

L’Associazione Ricerche e Studi di Archeoastronomia seguirà sul sito il fenomeno dalle 18.30 alle 19.30 di sabato 20 giugno.

La Festa, che si svolgerà durante l’intera giornata del 20 giugno su Youtube https://youtu.be/nLM_way1UeM , (dalle 5:30 alle 23:00), si concluderà nella serata, a partire dalle 21:15, con un incontro/dibattito, condotto da Paolo Conte con la collaborazione in regia di Enrico Bonfante e Nicolò Brenzoni, che vedrà la partecipazione di personalità dell’arte, della cultura e della scienza.

Ne citiamo alcuni: la scrittrice Dacia Maraini, lo storico dell’arte Claudio Strinati, l’artista Eugenio Finardi, l’astrofisico e accademico linceo Roberto Ragazzoni (direttore dell’Osservatorio astronomico INAF di Padova), il Fisico Solare Alessandro Bemporad (INAF- Osservatorio Astrofisico di Torino), l’archeoastronomo Guido Cossard e numerosi altri.

L’evento ha il Patrocinio di numerosissimi Enti, Istituti ed associazioni, senza dimenticare anche i Comuni (complessivamente oltre cinquanta): RAI, Istituto Nazionale di Astrofisica, Museo Galileo di Firenze, Società Astronomica Italiana, Società Italiana di Archeoastronomia.

