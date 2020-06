In Valle due decessi di pazienti Covid ma nessun nuovo contagio

Negli ultimi due giorni nella nostra regione si sono verificati due nuovi decessi di persone affette da coronavirus Covid-19 ma nessun caso positivo. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino emesso dall'Unità regionale di crisi, in base al quale il numero totale di persone positive morte passa dunque da 144, dell'ultima comunicazione, a 146 ovvero 73 donne e 73 uomini dai 45 ai 100 anni e con età media di 83 anni.

Complessivamente i pazienti attualmente positivi sono otto, dei quali quattro ricoverati in ospedale (in totale sono stati 1.191) e gli altri sono in terapia domiciliare. I guariti complessivi 1.037, due in più rispetto a mercoledì scorso.

E si attesta in Valle a 0,45 l'indice R(t) relativo al contagio, come calcolato dall'Istituto superiore di Sanità negli ultimi 14 giorni.