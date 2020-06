Dal Consiglio di Stato stangata alla Regione; doveva nominare Rubbo Direttore Usl

Persino condannata a pagare le spese processuali. La Regione ha fatto proprio un bel pasticcio con la questione della nomina del Direttore generale dell'Usl, incarico affidato a Igor Rubbo che per ragioni varie è stato rimosso ma che nel gennaio 2019 doveva essere reintegrato. La Giunta regionale, invece ha preferito nominare il Commissario. E ora i responsabili dovranno risarcire i danni. La Regione dovrà indennizzare Rubbo ed i responsabili della sua mancata reintegrazione dovranno risarcire l'Amministrazione. A dimostrazione dell'impreparazione politico-amministrativa di chi pretende di gestire la cosa pubblica.

Abbiamo scelto di pubblicare l'articolata sentenza perché mette in evidenza le gravi inadempienze della Giunta in carica all'epoca dei fatti.

La vicenda è assai complessa ma la Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la SENTENZA sul ricorso proposto da Igor Rubbo, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pericu, Filippo Pastorini, contro Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 214/2019, resa tra le parti concernente la nomina a direttore generale della Azienda USL della Valle d’Aosta.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1792 dell’8 novembre 2013 la Regione Valle d’Aosta ha approvato il primo elenco per la nomina a direttore generale della AUSL, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992. In tale elenco, alla cui formazione ha provveduto una Commissione di esperti come richiesto dalla legge, sono stati inseriti dodici aspiranti, tra i quali il dottor Igor Rubbo il quale poteva vantare una qualificata esperienza di dirigente regionale e direttore amministrativo pro tempore dell’AUSL Valle d’Aosta.

L’elenco è stato aggiornato con delibera di Giunta n. 1218 del 21 agosto 2015. Nel nuovo elenco è stato aggiunto il nominativo del dottor Massimo Veglio il quale, con la stessa deliberazione n. 1218 del 2015, veniva designato Direttore Generale dell’AUSL.

Con successiva delibera di Giunta regionale n. 57 del 20 gennaio 2017 la Regione ha approvato un avviso pubblico per l’ulteriore aggiornamento dell’elenco, anche in considerazione della risoluzione consensuale del rapporto, medio tempore intervenuta con il dottor Veglio.

All’esito delle prove hanno ricevuto una valutazione positiva i dottori Peschi, Bono e Baldi.

Ai tre valutati è stato chiesto di effettuare un incontro informale con l’Assessore Regionale; a due dei tre incontri era presente anche il dottor Rubbo, all’epoca dirigente apicale dell’Assessorato in quanto coordinatore del Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali.

Nel frattempo, dopo la nomina della nuova Giunta Regionale, avvenuta in data 10 marzo 2017 ed in concomitanza con la conclusione del procedimento di scelta del Direttore Generale dell’AUSL, il dottor Rubbo ha formalmente manifestato il suo interesse a continuare a ricoprire l’incarico di coordinatore del Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali, poi confermatogli con deliberazione di Giunta n. 552 del 28 aprile 2017.

Con deliberazione n. 463 del 14 aprile 2017 la Regione ha approvato l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla carica di direttore generale, confermandovi l’inserimento del dottor Rubbo ed includendo ex novo i dottori Baldi, Bono, Brusa, De Filippis, Peschi e Riccardi.

Con deliberazione n. 648 del 22 maggio 2017 la Regione ha designato il dottor Rubbo Direttore Generale dell’AUSL della Valle D’Aosta, la cui nomina è stata disposta con decreto del Presidente della Regione n. 404/DEC del 13 giugno 2017.Con delibera di Giunta Regionale n. 786 del 12 giugno 2017 è stata disposta l’approvazione del contratto di lavoro del direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.

Con ricorso notificato l’1 settembre 2017 il dottor Peschi ha impugnato dinanzi al Tar Valle d’Aosta l’atto di nomina del dott. Rubbo (decreto presidenziale n. 404 del 13 giugno 2017), la delibera di Giunta Regionale n. 786 del 12 giugno 2017, la delibera di Giunta Regionale n. 648 del 22 maggio 2017, oltre alla deliberazione, nella parte di interesse, n. 463 del 14 aprile 2017 recante l’approvazione del nuovo elenco degli idonei per la nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, formulando anche istanza risarcitoria per asserita perdita di chance.

Con sentenza n. 14 del 14 febbraio 2018 il Tar Valle d’Aosta ha accolto in parte il ricorso proposto dal dottor Peschi avverso la nomina del dottor Rubbo a Direttore generale della Azienda Usl della Valle d’Aosta, ed ha respinto l’istanza risarcitoria.

Avverso la sentenza del Tar Valle d’Aosta la Regione Valle d’Aosta ha proposto appello deducendo, con plurime censure, l’erroneità della decisione, sottolineando che entrambe le fasi della procedura di nomina del direttore generale della AUSL sarebbero state gestite in modo del tutto imparziale e trasparente e che, erroneamente, il TAR avrebbe rilevato il vizio di motivazione dei provvedimenti di nomina del direttore generale della AUSL sottolineando che l’atto di nomina del direttore generale della AUSL non costituisce l’esito di una procedura concorsuale, ma è espressione di un provvedimento amministrativo autoritativo, ed esattamente di un atto discrezionale di alta amministrazione, sicché l’aspirante non può vantare situazioni di diritto soggettivo rispetto alla nomina, ma soltanto di interesse legittimo.

Con memoria depositata il 28 ottobre 2018 la Regione Valle d’Aosta ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso del dottor Peschi, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, non essendo egli iscritto al nuovo elenco nazionale dei soggetti titolati per la nomina di Direttore generali delle Aziende Socio Sanitarie Locali istituito dal d.lgs. n. 171 del 2016 (entrato in vigore in data 12 febbraio 2018), con la conseguenza che non avrebbe potuto più conseguire il bene della vita cui aspirava, ossia la nomina quale Direttore generale dell’ASL Valle d’Aosta a seguito del rifacimento completo del procedimento di nomina annullato dal Tar Valle d’Aosta con la sentenza appellata.

Con la sentenza n. 214 del 9 gennaio 2019 questa Sezione ha accolto tale eccezione ed ha dichiarato improcedibile l’appello disponendo l’annullamento della sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto di nomina del dott. Igor Rubbo, e gli atti ad esso connessi indicati nella sentenza stessa.

Con ricorso ex art. 114 c.p.a. il dott. Igor Rubbo ha chiesto l’ottemperanza a tale decisione n. 214/2019, passata in giudicato. Ha dedotto, a sostegno della sua pretesa, che per effetto della sentenza n. 214/2019, passata in giudicato, di annullamento della sentenza del TAR n. 14/2018, che aveva annullato il suo atto di nomina e gli atti connessi, tali provvedimenti avrebbero riacquistato piena validità ed efficacia ex tunc.

Ciò nonostante ha rappresentato che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, sebbene avesse proposto appello avverso la sentenza del TAR sostenendo la piena legittimità degli atti da essa stessa adottati, dopo l’esito favorevole del giudizio di appello da essa stessa intentato, non avrebbe provveduto a reintegrarlo con conseguente reviviscenza del contratto di lavoro di direttore generale a suo tempo stipulato.

Per tale ragione ha proposto la domanda di ottemperanza per ottenere l’esecuzione giudiziale della sentenza di appello, nonché il ristoro del pregiudizio derivante dalla impossibilità dell’esecuzione e/o dalla mancata esecuzione della medesima.

Ha sottolineato, infatti, che per l’esecuzione della sentenza n. 214/2019, passata in giudicato, sarebbe necessaria una attività esecutiva da parte della Regione per rimuovere gli effetti della DGR n. 188 del 19 febbraio 2018 con cui è stata disposta la rimozione dall’incarico dirigenziale; ha anche precisato che a tale atto ha fatto seguito la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 26 febbraio 2018 con la quale è stato nominato commissario straordinario il dott. Angelo Michele Pescarmona.

Ha poi articolato la domanda risarcitoria tenuto conto del danno economico (retributivo e previdenziale) e curriculare.

Si è costituita in giudizio la Regione Valle d’Aosta che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza, in quanto proposto avverso una sentenza di rito.

Nel merito ha rilevato che la Regione ha provveduto al commissariamento della AUSL per garantire lo svolgimento del servizio sottolineando la differenza tra la fattispecie in esame e quella scrutinata nella sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1671/2019; ha quindi aggiunto che non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della responsabilità della Regione per il mancato riconoscimento al dott. Rubbo dei corrispettivi per l’incarico a suo tempo assegnato, e per il mancato godimento del relativo trattamento previdenziale; neppure potrebbe essere riconosciuto il danno curriculare patito in conseguenza del mancato svolgimento delle funzioni di direttore generale.6.2 - Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, anche in replica, a sostegno delle rispettive tesi difensive.

Alla camera di consiglio del 21 maggio 2020, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020 conv. con mod. con legge n. 27/2020.8.

Il ricorso va accolto in parte, nei limiti indicati in motivazione.

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Valle d’Aosta. Secondo la Regione, infatti, non sarebbe ammissibile il ricorso in ottemperanza, in quanto proposto nei confronti di una sentenza di mero rito, in assenza di una statuizione di merito sulla vicenda da portare in esecuzione; ha dedotto, infatti, che nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna certezza sulla legittimità dell’atto di nomina del ricorrente, in modo da orientare le scelte regionali.

Pertanto, dopo l’annullamento della sentenza del TAR da parte del giudice di appello, la Regione avrebbe potuto esercitare il proprio potere discrezionale nella nomina del nuovo direttore generale della ASL: la Regione, quindi, non sarebbe rimasta inerte, ma si sarebbe attivata dando corso all’istruttoria per risolvere la problematica, anche alla luce della circostanza della attuale mancata iscrizione del dott. Rubbo all’albo nazionale di cui al d.lgs. 171/2016.10.

L’eccezione non può essere condivisa in quanto, al di là della qualificazione formale della sentenza, essa produce effetti giuridici sulla vicenda controversa, regolamentando gli interessi sottostanti.

In sostanza, la sentenza di appello non esaurisce i propri effetti sul mero piano processuale, in quanto, facendo venir meno l’annullamento dell’incarico di direttore generale disposto dalla sentenza del TAR, determina la reviviscenza della nomina del ricorrente disposta dalla Regione Valle d’Aosta e attuata con la stipula del relativo contratto di lavoro, approvato con deliberazione della G.R. n. 786/2017, e sottoscritto in data 13 giugno 2017.

Gli atti annullati dal TAR, per effetto della sentenza della quale il ricorrente chiede l’esecuzione, sono tornati a spiegare piena efficacia vincolando l’Amministrazione al ripristino del stato precedente all’annullamento in sede giurisdizionale, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Come ha condivisibilmente rilevato il ricorrente, la Regione non è affatto rientrata nel potere discrezionale di nominare il direttore generale, tenuto conto della reviviscenza dell’atto di nomina del dott. Rubbo per effetto dell’annullamento della sentenza del TAR disposto in sede di appello: un’eventuale nuova nomina potrebbe essere disposta solo mediante l’adozione di un provvedimento di secondo grado, tenendo comunque fermi tutti gli effetti prodotti dalla sentenza di appello fino alla data della sua adozione.

L’eccezione va, dunque, respinta.

Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti in seguito precisati. E’ opportuno ricordare che con il ricorso in ottemperanza il ricorrente ha chiesto: a) la reintegrazione nell’incarico di direttore generale per il periodo di durata residuo del contratto di lavoro triennale con decorrenza dal 15 giugno 2017; b) il ristoro per equivalente degli emolumenti non percepiti e del trattamento previdenziale non goduto tra il momento della cessazione anticipata dell’incarico in questione ed il momento del ripristino di quest’ultimo; c) il risarcimento del danno curriculare per un importo da determinarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.12.

E’ opportuno innanzitutto precisare che il venir meno dell’annullamento dell’atto di nomina implica di per sé l’adozione di misure ripristinatorie da parte dell’Amministrazione. La Regione Valle d’Aosta è dunque tenuta a rimuovere gli effetti giuridici della D.G.R. n. 188/2018 con la quale ha disposto la decadenza dall’incarico di direttore generale del dott. Igor Rubbo, in esecuzione della sentenza di primo grado annullata in sede di appello; il commissariamento, infatti, è stato disposto in via temporanea contestualmente alla decadenza del dott. Rubbo, in attesa della definizione del giudizio di appello, e non può dunque protrarsi anche dopo la definizione di tale giudizio.

La Regione dovrà quindi provvedere a reintegrare il dott. Rubbo nell’incarico di direttore generale dell’Azienda USL Valle d’Aosta per il periodo di durata residuo del contratto di lavoro triennale, con decorrenza 15 giugno 2017.In caso di impossibilità di reintegrazione (tenuto conto della scadenza del contratto di lavoro alla data del 14 giugno 2020, come precisato in memoria dallo stesso ricorrente), l’esecuzione in forma specifica va convertita in risarcimento del danno ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.

Con riferimento alla domanda sub b) la Regione ha svolto alcune considerazioni preliminari rilevando che la deliberazione n. 188 del 19 febbraio 2018, con la quale è stata disposta la rimozione del ricorrente dall’incarico di direttore generale della Azienda Usl, costituiva un atto dovuto in conseguenza della sentenza del TAR, non sospesa dal Consiglio di Stato, che aveva annullato il provvedimento di nomina e tutti gli atti connessi.La Regione ha quindi sottolineato che non sarebbe imputabile all’Amministrazione alcuna responsabilità per il mancato riconoscimento al ricorrente dei corrispettivi previsti per l’incarico a suo tempo assegnato, e per il mancato godimento del relativo trattamento previdenziale.

Per la medesima ragione non potrebbe essere imputato alla Regione il danno curriculare patito in conseguenza del mancato svolgimento delle funzioni di direttore generale.Quanto al periodo successivo ha aggiunto la Regione di aver valutato tutte le possibili soluzioni al fine di adempiere al nuovo assetto delineato dal giudice amministrativo.

La prospettazione della resistente non può essere condivisa. Occorre considerare, infatti, che la reintegrazione in forma specifica nell’incarico di direttore generale può disporsi solo per il periodo di durata residuo, non potendo retroagire in un periodo di tempo nel quale le funzioni sono state svolte dal Commissario straordinario: per il periodo intercorrente tra l’adozione della delibera n. 188 del 19 febbraio 2018, emessa in esecuzione della sentenza del TAR, e l’adozione del provvedimento di ripristino del rapporto per effetto del giudicato (ovvero in caso di impossibilità di ripristino, al termine di scadenza del termine di durata dell’incarico di direttore generale della AUSL), viene in rilievo la norma recata dall’art. 113 comma 3 c.p.a. relativa all’azione, proposta in sede di ottemperanza, di “risarcimento danni, connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione”.

Si tratta di un rimedio specifico diretto ad assicurare il ristoro del pregiudizio subito quanto non sia possibile l’esecuzione in forma specifica a prescindere dall’inadempimento dell’Amministrazione; tale istituto si pone in deroga alla disciplina generale della responsabilità civile, in quanto ammette una forma di responsabilità che prescinde dall'inadempimento imputabile alla parte tenuta ad eseguire il giudicato.

L’Adunanza Plenaria n. 2/2017 ha qualificato tale forma di responsabilità come di tipo oggettivo, perché non è ammessa alcuna prova liberatoria fondata sulla carenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) che invece, necessariamente connota le ipotesi di violazione o elusione di giudicato.L’Adunanza Plenaria ha precisato che dal giudicato che riconosce la fondatezza della pretesa sostanziale nasce ex lege, in capo all'amministrazione un'obbligazione, il cui oggetto (la prestazione) consiste proprio nel concedere "in natura" (cioè in forma specifica) il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza; l'art. 112, comma 3, c.p.a. dispone che l'impossibilità derivante da causa non imputabile (non dovuta cioè a violazione o elusione del giudicato) non estingue l'obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione, di natura "risarcitoria", avente ad oggetto l'equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato.

Tale forma di responsabilità di tipo oggettivo può essere esclusa solo per la insussistenza (originaria) o il venir meno del nesso di causalità, il cui onere probatorio grava sul debitore medesimo. Si tratta di un rimedio che assume una connotazione tipicamente compensativa: essa si traduce nel riconoscimento dell'equivalente in denaro del bene della vita che la parte vittoriosa avrebbe avuto titolo di ottenere in natura in base al giudicato.

Tenuto conto della particolare natura di tale tipo di responsabilità, non rileva la circostanza evidenziata dalla Regione, diretta a sottolineare che la rimozione dall’incarico è intervenuta in esecuzione di una sentenza esecutiva del TAR, poi annullata in sede di appello.In relazione al periodo successivo alla pubblicazione della sentenza di secondo grado sussiste anche la colposità della condotta della Regione, che non ha dato esecuzione agli effetti derivanti dalla decisione di questo Consiglio di Stato, tenendo, peraltro, una condotta contraddittoria, perché ha dapprima appellato la sentenza del TAR sostenendo la piena legittimità della nomina del dott. Rubbo e poi, dopo aver ottenuto una decisione ad essa favorevole, ha omesso di adottare le determinazioni conseguenziali, adducendo dubbi sulla legittimità del proprio operato (che aveva in precedenza difeso in sede giurisdizionale) senza però adottare alcuna determinazione né nell’uno, né nell’altro senso.

Ne consegue che va accolta la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento dei corrispettivi previsti per l’incarico a suo tempo assegnatogli a decorrere dalla data di rimozione dell’incarico fino al reintegro, ovvero, se questo non è stato possibile, fino alla scadenza dell’incarico (cfr. sul punto C.d.S. Sez. III n. 1671/2019): dovrà essere corrisposta al ricorrente la differenza tra il trattamento economico previsto per il direttore generale dell’Azienda USL Valle d’Aosta e quello effettivamente goduto dal dott. Rubbo come coordinatore della Direzione Personale e Organizzazione; la Regione dovrà regolarsi allo stesso modo con riferimento al trattamento previdenziale.

La domanda di risarcimento del danno curriculare non può essere invece accolta essendo sfornita di prova, anche alla luce dei rilievi svolti dalla Regione Valle d’Aosta nella memoria di replica dell’8 maggio 2020 in relazione al mancato possesso dei requisiti per l’ammissione all’elenco nazionale dei soggetti idonei a ricoprire l’incarico di direttori generali delle aziende sanitarie.

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso va accolto in parte, nei termini in precedenza indicati; la Regione Valle d’Aosta dovrà provvedere a dare esecuzione alla presente decisione nei termini indicati in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione.Tenuto conto della quasi integrale soccombenza della Regione Valle d’Aosta, le spese sono poste a suo carico, e vengono liquidate come in dispositivo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, nei termini indicati in motivazione.

Ordina alla Regione Valle d’Aosta di dare esecuzione alla presente sentenza entro il termine di giorni sessanta dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione.Condanna la Regione Valle d’Aosta a rifondere al ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 5.000 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati: Franco Frattini, Presidente; Giulio Veltri, Consigliere; Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere; Stefania Santoleri, Consigliere Estensore; Giovanni Pescatore, Consigliere.