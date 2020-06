MONTAGNA VDA: Colle del Gran San Bernardo (Saint-Rhemy-En-Bosses)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Colle del Gran San Bernardo (Saint-Rhemy-En-Bosses)

Il Colle, conosciuto sin dall'antichità, ha ancora i resti della strada romana e due grandi edifici dell'Ospizio.

Il colle, in estate, è anche raggiungibile in automobile, ma la lenta salita proposta permette di godere di tutte le bellezze del luogo.

Il Museo del Gran San Bernardo situato all'interno dell'ospizio conserva i reperti rinvenuti sul colle, fra cui un bronzetto del Dio Poeninus, monete e tavolette votive.

Al ritorno è d'obbligo una visita al bellissimo borgo di Saint-Rhemy.

