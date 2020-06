Al Commissario Usl compenso 2020 anticipato 'a sanatoria' di oltre 225 mila euro

La Usl della Valle d'Aosta ha deliberato a parziale sanatoria, con decorrenza di eseguibilità dal 20 giugno e per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020, la spesa di 225.846 euro "quale trattamento economico spettante al Commissario della Usl VdA", ovvero il dottor Angelo Michele Pescarmona, "comprensivo del compenso aggiuntivo, del rimborso spese dovuto per lo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni e trasferte.

La determina dirigenziale che definisce lo stanziamento della cifra richiama otto altri documenti tra delibere e atti aziendali che legittimano l'operazione; la determina spiega poi che un punto del contratto di lavoro "stabilisce che il trattamento economico del Commissario può essere integrato ogni anno di una ulteriore quota, in ogni caso non superiore al 20% del trattamento stesso, e corrisposto, con atto deliberativo della Giunta Regionale, in correlazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi assegnati dalla Regione annualmente".

A inizio anno, prima dell'emergenza Covid-19, l'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega, era tornato sulla questione del commissariamento della Usl valdostana ricordando che era necessario provvedere a restituire all'Azienda sanitaria una governance autonoma e non commissariale.

Qui in fondo all'articolo il pdf della determina