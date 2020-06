Voucher di Chambre valdotaine a piccole imprese che investono in tecnologia

E' stato denominato dagli ideatori 'Voucher Digitali I4.0 - Anno 2020' il nuovo bando pubblicato dalla Chambre valdotaine e aperto a tutte le micro, piccole e medie Imprese della Valle d'Aosta.

Il voucher - è spiegato in una nota - è un contributo a fondo perduto (con un valore massimo di 3.500 euro) a copertura di investimenti in progetti legati alle nuove tecnologie digitali "I4.0", oltre a soluzioni tecnologiche a favore dello Smart Working. Oltre all'allargamento delle categorie di tecnologie (comprendendo quelle utili al distanziamento sociale come lo smart working), tra le novità più rilevanti della versione 2020 del Bando c'è la possibilità di presentare la domanda per spese sostenute a partire dall1 gennaio 2020 e l'abbattimento di oneri relativi a finanziamenti su progetti digitali.

Ogni voucher coprirà l'80% del costo totale dell'investimento, il quale dovrà essere di almeno 1.000 euro. Le domande potranno essere inviate dal 17 giugno fino alle 15 del 20 luglio 2020.