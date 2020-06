Gli amici dell’Abbé Henry ripartono con La valigia dei ricordi

"Ci abbiamo sempre creduto e sperato e ora siamo contenti di poter annunciare che anche per l’estate 2020 proporremo un piccolo calendario di incontri serali. Tutti di martedì. Ringraziamo anche l’amministrazione comunale con la quale ci siamo confrontati per poter attivare questi incontri nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento". Edi Busana, Presidente dell’Associazione Amici dell’Abbé Henry, annuncia così il nuovo ciclo di incontri.

Tutti gli incontri si terranno nella Sala Polivalente dell’ex-centralina alle ore 21.00. Il primo appuntamento è programmato martedì 23 giugno con una simpatica teatralizzazione (a cura dell’Associazione PromEmotion) di un evento che vide contrapposti, per diversi anni, il Comune di Valpelline e la Parrocchia sull’uso di alcuni locali inizialmente destinati ad aula scolastica e sala consiliare.

L’evento aprirà il ciclo di serate e, sempre PromEmotion, chiuderà con un’altra “storia locale” il 18 agosto ancora sul contenzioso “comune-parrocchia” questa volta in tema di uso dell’acqua potabile.

In mezzo, tra questi due momenti, altri 7 appuntamenti dedicati alla presentazione di libri con una attinenza anche locale, ma soprattutto un grande momento civico il 4 agosto con la partecipazione della Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, con cui si parlerà, ovviamente, in modo semplice ed informale della Consulta dal volto umano.

Ad aprire gli incontri con l’autore sarà, invece, Gianni Torrione, il 30 giugno con Il tempo di Carré. Seguirà Laura Zenti, il 7 luglio, con Musica nuova in cucina ed il 14 luglio Aldo Pagani (ex-dipendente Olivetti, oggi baldo novantenne) parlerà del suo lavoro Una volta la Ditta dedicato proprio alla sua storia in Olivetti. Azienda nella quale hanno lavorato per molti anni anche tanti valdostani.

Il 21 luglio serata particolare con l’Association Valdôtaine Archives Sonores che presenterà La Monachella e le altre, lavoro con CD Musicale, scritto a più mani (Mauro Balma e Carlo Rossi) ed infine l’11 agosto Manuela Lucianaz parlerà dell’Età dell’oro attraverso una serie di testimonianze di personaggi valdostani. Il 28 luglio, invece, incontro con uno dei più qualificati artigiani valdostani: Guido Diemoz.

Sarà l’occasione per presentare la mostra dei suoi lavori che si inaugurerà il giorno dopo (29 luglio) e resterà aperta fino all’11 agosto nei locali del Salone dell’Alpinismo.

"Un programma ampio ed articolato che ha richiesto un grande sforzo organizzativo – conclude Busana - ma che siamo lieti di proporre anche quest’anno proprio per dare un segnale concreto di ripresa. Per la normativa vigente gli accessi saranno limitati a 45 persone per cui chiediamo a chi è interessato di arrivare puntuale. Raggiungo il numero massimo dovremo impedire nuovi accessi".