Commissione antimafia St-Pierre; in Valle d'Aosta la 'ndrangheta silente'

Si chiama 'mafia silente', è quella che usa la violenza solo quando non può farne a meno, si nutre di omertà e fa affari con la politica e l'economia locale. E' quella che, per i membri della Commissione prefettizia antimafia scaturita dall'inchiesta Geenna e che ha condotto al commissariamento del Comune di Saint-Pierre, si è radicata così bene in Valle d'Aosta dagli anni Settanta ad oggi da essere divenuta molto difficile da estirpare. "Dal materiale investigativo raccolto negli anni - si legge nella relazione conclusiva della Commissione - è stato possibile mettere a fuoco le modalità con le quali si declina il fenomeno ‘ndranghetista in Valle d’Aosta".

"Esso, pur riproducendo alcune caratteristiche tipiche dell’associazione mafiosa calabrese - proseguono i commissari - si contraddistingue sul piano esterno per il basso profilo con cui si manifesta, necessitato dall’esigenza di rendersi sempre meno visibile, sia per una certa resistenza da parte della popolazione locale ad accettare facilmente imposizioni di carattere estorsivo, sia soprattutto per evitare di attirare l’attenzione delle Forze dell’Ordine e della Magistratura".

Valdostani poco inclini a pagare il 'pizzo', quindi, e 'ndranghestisti costretti a mimetizzarsi per non dare troppo nell'occhio in una regione piccola dove ci si conosce un pò tutti. Torna alla mente una delle intercettazioni più illuminanti emersa nel 1999 durante l'inchiesta 'Lenzuolo' dei carabinieri di Aosta, quando un pregiudicato disse a un altro "qui (in Valle d'Aosta ndr) se fai 50 estorsioni ti denunciano in 51...".

E dunque, spiega la relazione, "Si può affermare che in Valle d’Aosta la ‘ndrangheta aderisca pienamente al modello della cosiddetta 'mafia silente'" ovvero quella che non spara e non minaccia per strada, ma sa inserirsi nei gangli della vita pubblica.

I commissari insistono poi sul fatto che tante indagini condotte dalla Dda e dai carabinieri negli ultimi 20 anni hanno evidenziato che in Valle la 'ndrangheta "non richieda l’uso esplicito e concreto di mezzi violenti o di intimidazione da parte degli associati, in quanto è sufficiente, per la sua sussistenza, che il timore causato dalla potenzialità offensiva dell’associazione" induca le persone con le quali viene in contatto "ad assoggettarsi all’attività mafiosa e a subire la condizione omertosa".

Quindi chez nous "il metodo intimidatorio non si estrinseca con atti intimidatori, mediante violenza o minaccia, né tantomeno nella commissione di reati, quanto piuttosto nella capacità di mutuare il modello organizzativo e la fama criminale dell’associazione da cui il gruppo promana e cioè dai collegamenti strutturali con la ‘ndrangheta calabrese". Così come è evidente, si legge nella relazione, "che l’intento dell’organizzazione criminale non è quello di conseguire un vantaggio immediato e rilevante ma di insinuarsi nel tessuto economico-produttivo e politico sociale, stabilendo una fitta rete di legami e di relazioni con tutte le espressioni della realtà locale nelle sue varie componenti: culturale, economica, imprenditoriale, politica, sociale".

Un potere, quello della presunta 'locale di 'ndrangheta in Valle, "che non si ottiene in poco tempo e neppure con il solo metodo intimidatorio, ma richiede una gestione più attenta e prudente volta ad estendere la propria influenza su tutti i settori della società, mirando a costituire una rete di contatti che possa svolgersi su un piano di normalità, caratterizzato da un susseguirsi di ordinari momenti ed occasioni di vita sociale e relazionale, destinati poi, in una fase successiva, ad essere orientati verso il perseguimento delle finalità tipiche dell’associazione mafiosa, il controllo del territorio, l’infiltrazione nell’economia legale e l’ingerenza nei processi decisionali pubblici".