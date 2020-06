Il gruppo consiliare Alliance valdotaine-Av diventa Movimento politico

Con la costituzione degli organi direttivi, prevista per il prossimo 3 luglio, nasce il nuovo Movimento Alliance valdotaine-Av, fusione dell'Union valdotaine progressiste-Uvp e di Alpe.

I vertici dei due Movimenti spiegano che si tratta di "una decisione palesemente in controtendenza, in un momento caratterizzato più da abbandoni e scissioni che da unificazioni, attraverso la quale si vuole contribuire a fare chiarezza in un panorama politico che sempre più genera distacco e confusione nella comunità valdostana".

Il nuovo soggetto si propone di "svolgere un ruolo di promozione del dialogo politico, in particolare tra le forze autonomiste, per una Valle d'Aosta governata nell'interesse dei valdostani, con serietà e competenza, oltre che con lo spirito innovativo necessario a restare al passo con i tempi".

In vista delle elezioni regionali "bisogna lavorare per fare in modo che questo importante appuntamento si traduca in un momento di reale ripartenza per la Valle d'Aosta - aggiungono i leader di Av - e non nella perpetuazione di un sistema frammentato e inefficace". Tra i principali obiettivi "ci sarà quello di favorire le necessarie convergenze politiche".