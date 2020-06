eToro: le ragioni del boom in Italia del broker

Tutti i principali broker hanno beneficiato di questo exploit. Tra questi spicca il broker online israeliano eToro, il quale ha fatto segnare un incremento delle transazioni del 200% e un aumento di nuovi conti del 300%.

Abbiamo deciso di capire meglio come funziona eToro, per cercare di comprendere come ha fatto a conquistare la più grande fetta di mercato in Europa e nel mondo. Per farlo ci siamo avvalsi dell’ausilio di qualebroker.com, portale specializzato nel trading online e nelle recensioni e opinioni dei broker online.

eToro: dove nasce e come funziona

Il broker eToro viene fondato a Tel Aviv nel 2006 da due fratelli. Inizialmente nasce come broker per fare trading sul Forex e sui CFD, ma ben presto ha ampliato la sua offerta verso servizi del tutto innovativi nell’industria finanziaria. Nel 2010 viene infatti lanciata la piattaforma eToro Open Book, attraverso cui beneficiare del servizio di Social Trading. Negli ultimi anni eToro ha ampliato l’offerta di asset negoziabili, introducendo sulla piattaforma azioni reali, ETF e criptovalute e permettendo la loro negoziazione a zero commissioni.

eToro è sicuro?

Quando si è alla ricerca di un broker per fare trading, ogni investitore dovrebbe dedicare la parte iniziale delle sue ricerche alla sicurezza e affidabilità dell’intermediario. Con riferimento a eToro, questo broker è in possesso delle licenze necessarie per operare come broker. Tali licenze sono state rilasciate dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, dalla Cysec di Cipro, dalla FinCEN degli Stati Uniti e dalla ASIC australiana. In Italia è iscritto nell’albo degli intermediari abilitati dalla CONSOB.

Sulla base di ciò, possiamo affermare che eToro è un broker regolamentato e supervisionato dai principali enti di vigilanza mondiali. I soldi depositati dai clienti quindi sono custoditi secondo le norme vigenti e in nessun caso verranno impiegati in attività illegali.

Il Social Trading e il Copytrading

Probabilmente gran parte del successo di eToro è dovuta al lancio del Social Trading all’interno della piattaforma. Esiste infatti una sezione interamente dedicata ad essa. Qui gli utenti possono seguirsi e copiarsi l’un l’altro, condividere idee di investimento ed esperienze.

Chi è alle prime armi col trading online può apprendere più velocemente, imparare dai migliori ed evitare di prendere decisioni sbagliate che potrebbero generare perdite. Chi invece non ha tempo per dedicarsi al trading, può semplicemente selezionare uno o più traders con risultati passati comprovati per replicare la loro strategia.

eToro: da dove iniziare

Il primo passaggio è quello di registrare un conto online. In non più di 10-15 minuti si potrà avere accesso alla piattaforma. All’inizio è raccomandabile l’utilizzo del conto demo, dove verranno assegnati $100.000 di denaro virtuale. Col conto demo si può fare pratica con la piattaforma e i suoi servizi, imparare ad immettere gli ordini, a gestire il portafoglio e a ricercare gli strumenti finanziari: il tutto può essere fatto sia dalla piattaforma web che dalla app funzionante su smartphone e tablet.

Quando si è pronti a negoziare col denaro reale si può passare ad effettuare il primo deposito: l’importo minimo richiesto da eToro è di $200 e può avvenire sia tramite bonifico che tramite carta di debito/credito.

eToro è un broker multiasset, si può dunque operare su una serie di strumenti tra cui azioni, ETF, CFD, Criptovalute, Materie Prime, Forex. Non sono disponibili obbligazioni, futures e opzioni.

Piattaforma di trading eToro

eToro offre una piattaforma web, ossia funzionante da un normale browser del computer. In alternativa, il trader può scaricare e avviare l’app eToro, funzionante sia su dispositivi iOS che Android. La piattaforma di trading eToro è probabilmente una delle piattaforme più semplici da utilizzare. Anche chi è alle prime armi imparerà ad usarla in 2-3 giorni. Il percorso di apprendimento è semplificato tramite l’uso del conto demo e avvalendosi delle guide offerte dal Centro Assistenza di eToro, disponibili sul sito web.

eToro opinioni

eToro è dunque un broker online di ultima generazione. In virtù dei servizi offerti è un broker indicato per tutte le fasce di investitori. Col servizio di Social Trading strizza un occhio alla generazione dei Millennials. E sono proprio loro lo zoccolo duro della clientela, soprattutto in Italia dove eToro è il broker più apprezzato dalle nuove generazioni. È bene sempre ricordare che investire comporta rischi di perdita. Molti neofiti possono essere infatti attratti dalla semplicità d’investimento e dall’assenza delle commissioni di negoziazione. Per fare trading occorre tuttavia esperienza, studio e dedizione. In assenza anche di una di queste tre variabili, chiunque può ritrovarsi ad affrontare delle situazioni rischiose in cui viene messo a repentaglio il proprio capitale.