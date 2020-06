Approvato protocollo sanitario anti Covid-19 per i centri estivi

Centri estivi sì, ma in totale sicurezza e con il rischio di contagio ridotto al minimo. In quest'ottica la Giunta regionale ha approvato il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività dei centri estivi, che stando alle informazioni attuali prenderanno il via dalla seconda settimana di luglio.

Dovranno essere rispettate le regole di distanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine negli ambienti chiusi e l'organizzazione di attività sociali che evitino assembramenti di qualunque tipo.

La Giunta ha però stabilito che il protocollo possa essere aggiornato, integrato o modificato sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello regionale, nazionale o internazionale. I protocolli vengono applicati anche ai dortoirs e ai rifugi alpini.