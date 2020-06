Domani giovedì 18 giugno saint Léonce

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 18 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda giovedì 18 giugno saint Léonce

La Chiesa celebra Sant' Erasmo Anacoreta e confessore

Di un suo culto nella Chiesa greca ci sono garanti i Sinassari della famiglia M-Mc (sec. XIV), i quali ne celebrano la memoria al 18 giugno. I consueti trimetri giambici che precedono l'elogio precisano che questo santo ritenne sempre cose desiderabili la morte. Si tratta, come si vede, di un dato purtroppo assai generico che non permette di acquistare alcun altro elemento cronologico e topografico su Sant'Erasmo: potremmo tutt'al più arguirne che questo santo fu un asceta, forse un monaco, e che veniva considerato come un confessore.

Il sole sorge alle ore 5,28 e tramonta alle ore 21,20