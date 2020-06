Definitivamente annullata Maison&Loisir 2020

L'edizione 2020 di Maison&loisir, il Salone dell'Abitare di Aosta, non avrà luogo; la manifestazione, inizialmente in programma dal 29 aprile al 3 maggio, era stata sospesa lo scorso 11 marzo in attesa di valutare l'evolversi dell'emergenza Coronavirus ma ora è stata definitivamente annullata.

"Purtroppo - spiega l'organizzatore, l'imprenditore valdostano Diego Peraga - la situazione generale e le norme sanitarie per la gestione degli eventi non ci consentono di prevedere l'allestimento del Salone neppure per il prossimo autunno, come inizialmente avevamo pensato, ed il rischio di un eventuale altro stop a livello economico sarebbe devastante. Avremmo voluto comunque, magari in forma ridotta, mantenere l'appuntamento anche quest'anno ma ci siamo resi conto che avremmo snaturato la fiera, che è soprattutto una grande 'festa della casa' con incontri tra espositori e pubblico, conferenze, laboratori, spettacoli: una formula che è impossibile riproporre nelle attuali condizioni".

Maison&loisir, appuntamento tradizionale in Valle d'Aosta con otto edizioni dal 2012, richiama oltre 30mila visitatori, dall'Italia e dall'estero, e 200 espositori rappresentativi del settore casa, dalla progettazione alle finiture.

"Ci dispiace davvero molto - sottolinea la direttrice commerciale Miriam Ghigo - rinunciare all'edizione 2020 di Maison&loisir, dopo mesi di duro lavoro per l'organizzazione e tanti anni di impegno per fare apprezzare la manifestazione a livello nazionale. Il nostro obiettivo, adesso, è organizzare il Salone dell'Abitare di Aosta nel consueto periodo primaverile, tra aprile e maggio del 2021. Il mio pensiero va ai tanti operatori, collaboratori e amici che purtroppo quest'anno non potremo incontrare nei padiglioni della fiera, ai quali rivolgo un augurio per superare al meglio questi difficili momenti".