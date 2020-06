Processo Geenna; il parroco di San Giorgio Morgeto 'da Prettico promesse di aiuto ma mai richieste esplicite di sostegno elettorale'

"Fu una mia sensazione a convincermi che Nicola Prettico cercava in me un appoggio, anche se non mi chiese mai esplicitamente un sostegno per la sua campagna elettorale alle elezioni comunali del 2015". Lo ha detto oggi nell'aula del tribunale di Aosta il parroco di San Giorgio Morgeto, don Antonio Sorrentino, sentito come testimone dal pm della Dda, Stefano Castellani, nell'udienza del processo Geenna sulla presenza in Valle di una 'locale' di 'ndrangheta.

Imputati nel procedimento sono Marco Sorbara, consigliere regionale sospeso; Monica Carcea, ex assessore al Comune di Saint-Pierre (sciolto nell'ottobre scorso per infiltrazione 'ndranghetista a seguito della relazione della Commissione antimafia), entrambi accusati di concorso esterno in associazione mafiosa; Nicola Prettico, consigliere comunale ad Aosta sospeso, Alessandro Giachino, dipendente del Casinò di Saint-Vincent e il ristoratore Antonio Raso, tutti e tre accusati di associazione per delinquere di stampo 'ndranghetista e quindi di essere membri della locale di Aosta. Altri 11 imputati sono a processo in rito abbreviato al tribunale di Torino (sentenza attesa per il 17 luglio).

Per l'accusa, Prettico avrebbe chiesto a don Sorrentino, conosciuto ad Aosta in occasione della Fiera di Sant'Orso nel gennaio 2015, di procacciargli voti in cambio dell'incasso di una serata di beneficienza che Prettico avrebbe dovuto organizzare alla discoteca 'Prince' di Quart di cui era socio. Il parroco ha ricordato l'incontro con Prettico e ha confermato che effettivamente l'imputato si era dimostrato interessato alle iniziative sociali del parroco, ovvero una serie di eventi sportivi per giovani di San Giorgio Morgeto "anche per tenerli lontani dalla manovalanza della criminalità organizzata che dalle nostre parti è ancora molto attiva" ha detto in aula don Sorrentino.

Ma alla domanda del pm se quella serata di beneficienza per raccogliere fondi da destinare alla parrocchia sangiorgese fu poi effettivamente organizzata da Prettico, il sacerdote ha risposto che "non si parlò di date, ovvero se farla prima o dopo le elezioni, ma comunque poi non se ne fece nulla anche perchè Prettico non mi contattò più forse perchè troppo impegnato in campagna elettorale; rimasi un pò dispiaciuto ma al di là di una generica promessa non c'era stato alcun impegno preciso; lo rividi solo diverso tempo dopo, quando salii in Valle d'Aosta con i miei ragazzi del calcio in occasione del Trofeo Topolino".

Don Sorrentino ha anche confermato di aver incontrato a San Giorgio, in occasione di festività religiose Marco Sorbara "che veniva ogni anno in occasione della festa del Santo Patrono" e Antonio Raso "che nella Settimana Santa della Pasqua 2018 fu estratto a sorte tra i portatori della Croce".

In aula si parla anche di curriculum e assunzioni di calabresi

Dopo il parroco di San Giorgio Morgeto si sono poi seduti sulla sedia del testimone dipendenti comunali e altri aostani per i quali, secondo l'accusa, Marco Sorbara dal 2015 si sarebbe prodigato nella ricerca di impiego per loro familiari e parenti presso la cooperativa sociale 'Leone Rosso' di Aosta che negli anni ha ottenuto alcuni importanti appalti comunali. I testi hanno confermato di aver consegnato i curriculum dei loro familiari a Sorbara (nel gennaio del 2019 gli inquirenti ne avevano rinvenuti circa una trentina nell'ufficio dell'imputato) e di aver avuto da lui rassicurazioni circa il proprio interessamento.

E' stato poi sentito Francesco Buratti, dirigente della 'Leone Rosso' e responsabile del personale, che a sua volta ha confermato di aver ricevuto dal 2015 diversi curriculum da Sorbara e che tre persone di origini calabresi (Raso, Mammoliti e Sorbara i loro cognomi) i cui curricula erano stati forniti dall'allora assessore comunale erano state effettivamente assunte alla cooperativa dal 2014 al 2018 anche se tramite iscrizione in agenzie internali. Due avevano lavorato un anno, una è ancora in forza alla coop.

"Ma si era trattato di persone realmente capaci e professionalmente serie - ha precisato Buratti rispondendo alle perplessità del pm Castellani circa la natura di queste assunzioni - che hanno svolto correttamente e con profitto le mansioni loro assegnate. Non potrei dire di aver avuto pressioni da Marco Sorbara per far assumere persone, forse in un'occasione mi chiese di valutare una richiesta prima di un'altra, ma non posso dire che si trattò di una vera 'pressione' a scegliere qualcuno piuttosto che qualcun altro". In alcune occasioni Marco Sorbara avrebbe contattato Buratti per parlargli di persone in cerca di occupazione ma, ha asserito il dirigente di Leone Rosso, si trattò più che altro di suggerimenti da parte di Sorbara, non di veri e propri caldeggiamenti da parte sua. "In parecchie occasioni - ha ricordato Buratti - Sorbava diceva 'ci sarebbe una persona che cerca lavoro, se riesci sentila'. Ma il 90 per cento delle persone non erano adatte e non guardavamo neanche il curriculum. "In un'occasione invece cercavamo personale e avevo chiesto io possibili nominativi a Sorbara e anche ad altre persone".