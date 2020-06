Operazione Sunshine, sigilli della polizia al Bar Nord di Aosta

Considerandolo "luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose" o che, comunque, "costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini", l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico-Upgsp della Questura di Aosta ha chiuso da oggi e per 15 giorni il Bar Nord in via Elter 16 ad Aosta, sospendendo temporaneamente la licenza ai titolari.

I sigilli al noto locale del quartiere Cogne sono stati apposti - in base all'articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza-Tulps - a seguito delle risultanze dell'operazione antidroga 'Sunshine', inchiesta della Squadra mobile che all'alba di ieri ha portato all'arresto di Giuseppe Lombardi, della sua ex moglie Angelina Angiulli e dei loro due figli Angelo e Simone.

In base alle indagini il Bar Nord, la cui cassa e gli spazi privati erano nella disponibilità di Giuseppe Lombardi, era l'epicentro dell'attività di spaccio di droga, principalmente cocaina e marijuana, acquistata dai figli a Torino e a Milano.