La prostituzione ai tempi del COVID-19: ecco le nuove pratiche delle lavoratrici del sesso

In che modo il coronavirus ha cambiato le nostre vite e i nostri rapporti sociali? La pandemia ha trasformato tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, e particolarmente sconvolgente risulta il cambiamento nel modo in cui ci relazioniamo agli altri. Le norme di distanziamento sociale volte a limitare il contagio da SARS-Cov-2 si stanno consolidando nella nostra vita quotidiana e riguardano persino i nostri rapporti più intimi. Ma in che modo il corona virus ha colpito coloro che lavorano nel settore del sesso? Come sopravvivono durante questa grande emergenza sanitaria?

Qual è la situazione delle lavoratrici del sesso ai tempi del coronavirus?

L’isolamento e il distanziamento sociale hanno comportato una riduzione del numero di clienti e la richiesta di maggiore igiene e distanza da parte dei pochi clienti ricevuti. Si sono gradualmente diffusi la paura del contagio e l’impoverimento e così le prostitute hanno dovuto superare questo timore per potersi permettere vitto e alloggio. Non è facile mantenere le distanze in un lavoro in cui il contatto fisico è fondamentale, ma la necessità ha portato a trovare modi alternativi di avere un rapporto sessuale mantenendo una distanza di sicurezza.

Per sopravvivere durante l’emergenza sanitaria, le lavoratrici del sesso sono state costrette a cercare il sostegno di familiari e amici perché non avevano la possibilità di permettersi vitto e alloggio. Vivere e dormire per strada avrebbe comportato un’esposizione sia al corona virus che ai malintenzionati. La paura della povertà, di restare per strada senza avere nulla, è stata più grande della paura del contagio e, dopo aver preso le misure adeguate e aver chiesto di seguirle anche ai clienti, molte sono tornate a lavorare.

In che modo la prostituzione si è adattata al COVID-19?

Sebbene sembra che il contagio non possa avvenire tramite contatto tra i genitali, è ampiamente dimostrato che il coronavirus si trasmette attraverso le goccioline respiratorie, e quindi i baci e il contatto fisico costituiscono elementi ad alto rischio di contagio.

Per adattarsi a questa nuova situazione, le lavoratrici del sesso cercano di ridurre al massimo il contatto coi propri clienti, evitando baci e abbracci, e cercando di disinfettarsi con del gel idroalcolico prima e dopo ogni rapporto. Il compito di sensibilizzazione dei clienti è forse il più complesso in quanto alcuni arrivano persino a sostenere che il virus non esiste e sono le prostitute a dover insistere sulla necessità di igiene e precauzione.

Quali altre misure sono consigliate dalle autorità sanitarie per quanto riguarda il sesso?

Oltre a irrigidire le misure igieniche, come lavarsi e disinfettarsi le mani, Mill'Erotici consiglia a tutti gli utenti di seguire le norme di base illustrate dalle autorità sanitarie al momento di avere rapporti sessuali.

Pertanto, si consiglia di praticare posizioni che non contemplino un rapporto diretto faccia a faccia e di utilizzare le mascherine in caso di sintomi o sospetti di contatto con il virus. Inoltre, si consiglia in alternativa la masturbazione in coppia per prevenire la trasmissione delle goccioline respiratorie e potersi godere il sesso appieno.