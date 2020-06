Confindustria Valle d’Aosta delusa ‘inascoltate le nostre richieste’

“Abbiate il coraggio di sostenere le vostre posizioni, abbiate la lungimiranza e la forza necessaria per raggiungere i vostri e i nostri obiettivi per una Valle d’Aosta migliore, ma attenzione perché saremo giudicati dalle generazioni future non per quello che abbiamo fatto ma per ciò che avremmo dovuto fare”. E’ l’accorato appello che Giancarlo Giachino, Presidente di Confindustria VdA ha lanciato oggi alla politica valdostana. Lo ha fatto nel corso dell’audizione in Commissione sui contenuti del disegno di legge concernete l’assestamento di bilancio che stanzia circa 160 milioni di euro per la ripartenza dopo il Covid-19.

La posizione di Confindustria

“Partendo dalla situazione italiana, nel primo trimestre il PIL italiano ha registrato una flessione del 4,7%. Nell’industria, che ha riaperto a inizio maggio, la produzione è calata del 28% a marzo. L’impatto della crisi sull’export è evidente nei dati doganali di marzo, che segnano un -16,8%. Confindustria Valle d’Aosta ha lanciato in questi giorni la sua consueta indagine e attendiamo a breve i risultati ma non nascondiamo che l’impatto è stato tremendo e ciò richiederà uno sforzo collettivo di massima condivisione, su obiettivi e strumenti, per attenuare l’urto dell’emergenza e preparare la ripresa dell’economia.

Una sfida da affrontare insieme con chiarezza ed energia, senza sbandamenti e pregiudizi. In questi lunghi e difficili mesi non ci siamo mai sottratti al confronto consapevoli dell’urgenza di certe scelte. Il tempo - per un imprenditore - non è una variabile trascurabile e men che meno può esserlo nel contesto di un’emergenza come l’attuale, che sta colpendo gli investimenti e la competitività e che rischia di lasciare troppi lavoratori indietro.

Tuttavia, dobbiamo constatare con rammarico che le nostre proposte sono state accolte solo in parte e non possiamo fare a meno di notare come il provvedimento in esame sia ancora fortemente orientato alla gestione della fase emergenziale dell’economia e poco invece al rilancio del sistema produttivo. Nel provvedimento leggiamo che è stata disattesa la nostra richiesta di innalzare a 10 milioni il limite di fatturato per l’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal Disegno di Legge (art. 42), il che preclude l’accesso alle aziende più strutturate che sono quelle imprese che più andrebbero sostenute per fronteggiare la complessa stagione di crisi industriale che si sta profilando e che avrà pesanti ricadute sul piano occupazionale. Maggiore è la dimensione aziendale e maggiore è l’impatto sull’occupazione che un eventuale ridimensionamento di queste realtà può avere. Ci sarà inoltre un impatto tanto maggiore in termini di ricchezza prodotta se le imprese più strutturate dovessero subire un forte ridimensionamento.

Se fermiamo le aziende dove le troveremo le risorse per sostenere l’economia?

Inoltre, l’innalzamento del tetto di fatturato coinvolgerebbe solo 56 imprese per un totale di spesa aggiuntiva di massimo 392.000 euro. Uno sforzo che ci sentiamo di chiedere venga sostenuto dalla Pubblica Amministrazione. In fase di delibera attuativa si chiede che vengano istituiti due plafond di disponibilità separati per le due scadenze con la possibilità di traslare eventuali residui del primo sul secondo sulla base delle richieste di contributo. Abbiamo invece letto con piacere che la nostra proposta per il settore agroalimentare (art.48) è stata accolta: è stata pertanto considerata l’intera filiera di un settore strategico per il sistema produttivo regionale. Chiediamo però in tal senso che venga modificato il tetto della spesa minima pari a tre volte il valore del voucher/contributo anziché quattro.

Le pesanti ripercussioni che il COVID-19 sta avendo a livello produttivo, occupazionale e sociale obbligano a riflettere sugli strumenti necessari a fronteggiare le conseguenze, sul piano della complessa stagione di crisi industriale che si sta profilando. Si avverte più che mai la necessità di gestire questo scenario inedito, dotando il mercato del lavoro di nuovi strumenti, che consentano di comprendere le linee di evoluzione dei fenomeni e individuarne la natura in modo da gestirne al meglio gli effetti. In tal senso abbiamo chiesto di prevedere contributi per l’occupazione, ma l’occupazione quella stabile, non stagionale o saltuaria, non per quelle figure che un’azienda comunque avrebbe dovuto avere in forza, bensì per tutte quelle figure di cui l’azienda in qualche modo può fare a meno e che verosimilmente senza interventi pubblici di sostegno saranno i primi a essere lasciati a casa in un momento in cui le imprese stanno affrontando una profonda situazione di incertezza sul fronte degli ordinativi.

Dal disegno di Legge apprendiamo che tali contributi (art.51), di cui rivendichiamo con forza la paternità della proposta, saranno concessi ad imprese di determinati settori e dimensioni e a tal proposito ci auguriamo che in sede di provvedimenti attuativi non vengano esclusi comparti importanti della nostra economia quindi chiediamo che tale precisazione venga eliminata e che il provvedimento sia il più inclusivo possibile. Inoltre, lo stanziamento è ritenuto insufficiente rispetto alle potenziali domande dei prossimi mesi. Si chiede che eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili vengano destinate alla misura in questione in relazione alla sua importanza sociale.

Leggiamo di fondi destinati agli enti locali per far ripartire l’edilizia (art.62), peccato che il tempo per spenderli è ridotto all’immediato, in questo modo vedremo i soldi spesi per interventi spot, con un po’ di flessibilità in più potremmo investire su operazioni più lungimiranti, che permettono di ripartire subito e che allo stesso tempo saranno un volano per i mesi e gli anni futuri.

Scendendo nel tecnico apprendiamo, con rammarico, che inizialmente era indicato che i lavori dovessero essere affidati ad aziende locali, ora invece si parla solo di possibilità. Non possiamo permetterci di penalizzare le aziende valdostane che occupano residenti valdostani, che pagano le tasse in Valle d’Aosta! È stato inoltre ridotto il termine per le procedure semplificate in materia di appalti che si estendono fino al 31/12/2020 rendendo di fatto la semplificazione nulla. Gli imprenditori sono stati gli eroi nascosti di questa emergenza nell’affrontare, con impegno e determinazione, situazioni nuove ed eccezionali, nel tenere vivo il tessuto economico e produttivo italiano con modelli e strategie mai attuati prima, riconvertendo la propria attività e accettando, laddove necessario, costi e responsabilità nuove.

È dovere della politica supportare in tutti i modi possibili questi sforzi. Questo documento sarà adottato in un periodo storico unico nella sua gravità, mai infatti abbiamo attraversato una crisi di questa portata, ora più che mai è il tempo delle scelte che devono essere serie, concrete, ma soprattutto coraggiose".