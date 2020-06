Precari scuola, 'solo stabilizzazione docenti tutela alunni'

"La tutela degli alunni non può prescindere dalla stabilizzazione del precariato storico della scuola e dalla ricerca di una soluzione a quella che ormai viene definita una 'supplentite' che affligge anche la scuola valdostana da molti anni ormai e che oggi è resa ancora più grave dall'emergenza sanitaria in atto e per questo necessita di una risposta immediata".

Lo sostengono in una nota i docenti precari valdostani del gruppo 'Professori senza cattedra', secondo i quali la cosidetta 'supplentite' "penalizza innanzitutto i ragazzi non garantendo la continuità didattica". "Nonostante l'emendamento alla procedura concorsuale straordinaria che dovrebbe essere svolta in autunno- proseguono - l'1 settembre comunque vi sarà un numero altissimo di cattedre vacanti proprio quando si dovrà predisporre una programmazione di lungo periodo per supportare i ragazzi nella difficile fase di transizione tra Didattica a Distanza ed eventuali lezioni in presenza e un recupero degli apprendimenti, e tutto ciò ovviamente andrà a penalizzare la qualità dell'insegnamento".

Il quadro è poi aggravato "dalla necessità di potenziare gli organici, pesantemente ridotti anche in Valle d'Aosta durante gli ultimi anni, per garantire un rientro in totale sicurezza a settembre".

I precari della scuola sono convinti che "a settembre vi saranno almeno 166 posti da coprire con contratti a tempo determinato e in larga misura soltanto da metà settembre, quando invece si avrebbe la possibilità di sfruttare e valorizzare parte delle professionalità già esistenti che operano nella scuola valdostana da anni e che potrebbero essere in cattedra già dal primo settembre. Tutto ciò ci dà la misura di quanto sia grave la problematica del precariato anche qui in Valle d'Aosta".