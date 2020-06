Aosta: Prosegue fino a venerdì la distribuzione di mascherine ai residenti

E' programmata sino a venerdì 19 giugno la distribuzione gratuita da parte del Comune di Aosta ai residenti di mascherine chirurgiche fornite dalla Protezione civile in seguito alla diffusione dell'epidemia di Covid-19.

Le operazioni vengono condotte dai militari dell'Esercito italiano tra le ore 8,30 e le ore 13 in cinque zone del territorio urbano (parcheggio della scuola 'Cerlogne' in corso Saint-Martin-de-Corléans, scuola del quartiere Cogne di via Cavagnet, piazza Battaglione Cervino nel quartiere Dora, piazza Roncas e piazza Arco d'Augusto), in accordo alle sezioni elettorali in cui ciascun nucleo è chiamato normalmente a esprimere il proprio voto.

Così il punto di distribuzione di Saint-Martin-de-Corléans accoglie le famiglie che votano nelle sezioni 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33 e 34; quello del quartiere Cogne le famiglie delle sezioni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 27 e 31; il punto di piazza Roncas gli elettori delle sezioni 5, 6, 16, 18 e 28; quello di piazza Arco d'Augusto i votanti delle sezioni 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9; il punto di piazza Battaglione Cervino le sezioni 19, 20, 29, 30 e 38.

Nelle frazioni le mascherine saranno distribuite ancora martedì 16 giugno nel piazzaledella chiesa di Arpuilles, mercoledì 17 giugno nel parcheggio della zona del cimitero di Excenex e il 18 giugno nella località la Chapelle di Porossan.

Di mascherine chirurgiche ne vengono consegnate tre per ciascun componente del nucleo familiare, esclusivamente all’intestatario della scheda di famiglia anagrafica (o ad altro componente del nucleo familiare comunque maggiorenne) dietro presentazione di un documento di identità.