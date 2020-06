Rouvrent les mines de Brusson et Saint-Marcel le 27 juin

Les mines de Saint-Marcel et Brusson rouvriront au public le 27 juin. Après la longue période de confinement, les portes des galeries rouvrent enfin et les visites peuvent recommencer.



Conformément à tous les protocoles anti-Covid, des visites seront organisées en toute sécurité, pour les visiteurs et le personnel. En respectant les procédures désormais standard (respect des distances sociales, utilisation du masque, hygiène des mains), le grand changement sera dans le nombre de visiteurs pour chaque visite et le système de réservation.

Grâce au nouveau portail web créé ad hoc pour cette nouvelle gestion, tous ceux qui souhaitent visiter les mines devront réserver en ligne. En visitant le nouveau site www.mine-experience.com, vous pouvez choisir la mine à visiter, entre Saint-Marcel et à Brusson, en réservant le type de visite et l'horaire directement depuis le calendrier.