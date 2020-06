Casino, record di clienti nelle prime ore di riapertura post lockdown

Una coda di venti persone al mattino, che alle 12 erano diventate 90 ad aggirarsi tra tavoli e slots; alle 14 nuova coda di clienti alle casse. Una mattina così 'ricca' di clientela il Casino di St-Vincent non la ricordava da anni, e dire che oggi lunedì 15 giugno la Casa da gioco valdostana ha riaperto i battenti dopo tre mesi di stop causa emergenza Coronavirus.

"La partenza è stata molto buona e ora attendiamo di vedere l'evoluzione dei nostri sforzi - commenta il direttore generale del Casino, Stefano Silvestri - ricordiamo però che i risultati di una Casa da gioco non si giudicano mese su mese e per quanto mi riguarda neppure anno su anno; l'ottimismo in questi giorni di ripresa delle attività è d'obbligo, ma anche la prudenza deve essere per noi una dote fondamentale".

L'augurio di Silvestri è che il trend di crescita "sia costante nei prossimi mesi e questo dipenderà da come saremo riusciti a farci apprezzare dalla clientela. Per anni l'immagine del Casino de la Vallée ha riempito più le pagine di cronaca di quelle dei giornali piuttosto che quelle culturali e di intrattenimento; in questo senso vicende devono ancora chiudersi, ma la governance lavora giorno per giorno guardando al futuro".