Tre arresti per immigrazione clandestina al Traforo del Monte Bianco

Due cittadini ivoriani e un italiano anch'egli originiario della Costa d'Avorio sono stati arrestati sabato scorso dagli agenti della polizia di Frontiera in servizio al Traforo del Monte Bianco.

Sono accusati di immigrazione clandestina e possesso di documento falso. Respinti dalla dogana francese, i tre sono stati controllati dagli agenti italiani: il 47enne italiano era con la sua compagna ivoriana, di 36 anni - anch'essa arrestata - e con un 16enne del Bangladesh risultato irregolare e fuggito da un centro per minori a Catania; che è stato a sua volta denunciato per aver dichiarato falsa identità ed è stato affidato a una struttura per minori. L'altro ivoriano, di 30 anni, è stato arrestato per aver esibito ai poliziotti una carta d'identità risultata contraffata.