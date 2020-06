Immuni: da oggi operativa in tutta Italia, scaricata da 2,2 milioni di persone

Da oggi, lunedì 15 giugno l’app immuni (APP COVID -19 Immuni ) è utilizzabile in tutta Italia. “La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy, ha una disciplina molto rigorosa, non invade gli spazi privati”, ha assicurato il premier Giuseppe Conte. L’app Immuni è disponibile sugli store digitali di Apple e Google dal 1° giugno, dall’8 invece è stata disponibile in fase di test in quattro regioni (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia). Secondo gli ultimi dati disponibili forniti dal ministero dell’Innovazione, è stata scaricata da 2,2 milioni di persone.

I 2 milioni e 200.000 italiani l’hanno già scaricata”, ha detto giorni fa il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, lo hanno fatto spontaneamente. Da oggi ci sarà una massiccia campagna di comunicazione. Voglio ribadire che è anonima e resterà tale fino alla fine del suo uso e che è una componente fondamentale nella strategia del contenimento della pandemia nel proprio Paese. Abbiamo voluto e dovuto ottemperare alle esigenze di privacy e abbiamo impiegato il minimo del tempo.

Immuni offre la possibilità di tracciare i contatti dei contagiati dal Covid-19, uno “strumento utile” perché, in caso di contagio di una persona, aiuterà a rintracciare tutti i suoi contatti. Una volta installata basterà inserire pochi dati, come il proprio Comune di residenza, e il sistema funzionerà in automatico: saranno gli smartphone sui quali è presente l’app – quando si troveranno a una distanza inferiore a un metro – a scambiarsi dei codici generati automaticamente e in maniera anonima.

Quindi, se una persona dovesse contrarre il Coronavirus, l’Asl di riferimento sbloccherà il codice facendo partire un messaggio di allerta su tutti i telefoni delle persone che sono venute a contatto, anche in maniera inconsapevole, con il contagiato. L’applicazione Immuni è ora disponibile sugli smartphone prodotti da Huawei e dal brand collegato Honor.