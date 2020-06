Codacons sollecita riapertura al pubblico gli uffici pubblici

In conseguenza del riscontro dalla parte dell’ Associazione Codacons Valle d’Aosta, del diffuso disagio per la mancata apertura al pubblico degli sportelli fisici dell’amministrazione regionale, degli sportelli ASL, di quelli della Motorizzazione nonché dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; ritenendo che detta situazione non possa andare oltre alle già dure imposizioni subite sia per i consumatori/utenti che per tutto il comparto produttivo dovuto alla pandemia Covid-19, il Codacons Valle d’Aosta, oltre a ritenersi favorevole alla riapertura dei suddetti uffici, chiede che essi siano fruibili anche con turnazione per garantire la sicurezza tanto ai lavoratori e che ai cittadini.