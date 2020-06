Courmayeur: Candidata a "Destinazione Family Friendly 2020"

Courmayeur è tra le 6 località di montagna scelte da Vrbo, portale specializzato nella case per vacanza famiglie, nell'ambito della prima edizione dell’iniziativa “Destinazione Family Friendly 2020“, volta a designare le località top per una vacanza con i bambini al mare, in montagna o in campagna. Un'iniziativa volta a sostenere e promuovere le destinazioni amiche delle famiglie.

Dal 10 al 26 giugno si può votare tra le 18 località turistiche che si contendono il titolo – suddivise in tre categorie: mare, montagna e campagna – selezionate sulla base di un sondaggio sottoposto a centinaia di famiglie italiane.

Per la sezione montagna i parametri presi in considerazione, secondo un sondaggio effettuato sulle famiglie italiane, sono li seguenti:

Sicurezza (servizio di guardia forestale, postazioni di pronto soccorso, ecc.)

Servizi igenici vicino alle piste (bagni, ecc.)

Accesso rapido ai servizi sanitari (pronto soccorso, farmacia, ecc.)

Vari servizi di ristorazione (locali, ristoranti, bar, ecc.)

Percorsi contrassegnati accessibili dalla stazione (informazioni stradali chiare)

Varie attività ricreative (altro rispetto agli sport)

I parametri utilizzati sono stati dunque quelli che più condizionano la scelta della meta quando si viaggia con i bimbi. Nelle località di mare ci sono ad esempio la qualità dell’acqua, la sicurezza in spiaggia o le aree pedonali adatte a una passeggiata, in montagna l’accessibilità dei percorsi e la vicinanza dei servizi alle piste, mentre in campagna la presenza di attrazioni per famiglie come mercati o fiere e la possibilità di tour naturalistici o culturali.

Votate Courmayeur!