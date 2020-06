TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 15 giugno

ore 8,30, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

ore 14.30, nell'Aula consiliare, oltre che in videoconferenza, riunione della seconda Commissione "Affari generali" e della quinta Commissione "Servizi sociali" per effettuare una serie di audizioni sul disegno di legge sull'assestamento al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2020 e sulle misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: saranno sentiti, per il settore sanitario, le delegazione trattanti delle Organizzazioni sindacali di comparto/RSU (Rappresentanza sindacale unitaria), della Dirigenza PTA (Professionale-tecnica-ausiliaria), dei Medici di medicina generale, Pediatri libera scelta e Medici specialisti, della Dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle Professioni sanitarie, nonché la Direzione strategica dell'Azienda USL Valle d'Aosta.

Martedì 16 giugno

ore 9, con prosecuzione alle ore 14,30, nell'Aula consiliare, oltre che in videoconferenza, riunione della seconda Commissione "Affari generali" e della quinta Commissione "Servizi sociali" per proseguire le audizioni sul disegno di legge sull'assestamento al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2020 e sulle misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sentendo i rappresentanti del settore economico: al mattino, Camera valdostana delle imprese e delle professioni, Confindustria VdA, Federazione Coldiretti Valle d’Aosta, Confederazione Italiana Agricoltori, CAA degli agricoltori, AREV, Confederazione Nazionale Artigianato, Confartigianato Imprese VdA, Confcommercio Imprese per l'Italia Regione Valle d'Aosta; al pomeriggio, Assoidroelettrica, ADAVA, Conferenza valdostana delle professioni, CGIL, CISL, UIL, SAVT.

Giovedì 18 giugno

ore 9 con prosecuzione alle ore 14 nell'Aula consiliare, oltre che in videoconferenza, riunione della seconda Commissione "Affari generali" e della quinta Commissione "Servizi sociali" per esaminare l'articolato ed eventuali emendamenti delle Commissioni sul disegno di legge sull'assestamento al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2020 e sulle misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Venerdì 19 giugno

ore 9, nell'Aula consiliare, oltre che in videoconferenza, riunione della seconda Commissione "Affari generali" per trattare, in sede referente, due proposte di atto amministrativo relative all'approvazione per l'anno 2019 del rendiconto della gestione, del piano degli indicatori e del bilancio consolidato del Consiglio regionale e all'assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2020. I Commissari nomineranno poi i relatori e seguiranno l'illustrazione della relazione di due disegni di legge: il primo riguarda il rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019, il secondo il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione.

ore 10, nell'Aula consiliare, oltre che in videoconferenza, riunione della seconda Commissione "Affari generali" e della quinta Commissione "Servizi sociali" per nominare i relatori e seguire l'illustrazione delle relazioni sul disegno di legge sull'assestamento al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2020 e sulle misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.