Courmayeur: Il grido d'allarme di un lettore

Devo candidamente confessare che nella mia vita non mi sono mai impegnato nell’Amministrazione del mio paese, ma altrettanto sinceramente, dopo l’ultima tornata elettorale del 2017 i cui risultati hanno visto vincente la lista ESPRIT COURMAYEUR di soli 105 voti su 1621 votanti, mi sono rinsavito ed ho iniziato a seguire in modo scrupoloso la “politica” di Courmayeur leggendo i giornali locali e soprattutto assistendo in Streaming tutti i Consigli Comunali.

Ora che fortunatamente i pericoli di COVID 19 hanno raggiunto, su scala nazionale, livelli accettabili e che finalmente le aziende, dopo aver giustamente gridato il Loro diritto a riaprire, constato che “l’azienda Comune di Courmayeur” che ha come oggetto sociale – Servizi ai cittadini - ha ancora, per ragioni di sicurezza, le porte sbarrate, almeno li aveva fino a venerdì.

Di fatto ho l’impressione che l’unica “azienda” che dimostra di non aver alcun premura a riaprire, e di essere al servizio dei propri cittadini, è appunto la municipalità, il cui responsabile, ovvero il Sindaco Miserocchi, racconta con la faccia apparente del BRAVO RAGAZZO, che opera questa scelta per garantire la sicurezza di cui Lui e solo Lui è responsabile e lamenta in Consiglio Comunale di dover affrontare una Consigliatura sfortunata, durante la quale sono successi fatti, mai accaduti, che hanno provocato ritardi, errori e refusi non imputabili a lui ed al suo Vice Sindaco.

Ma da vero (Irr)Responsabile della sicurezza pubblica, ruolo che gli torna molto comodo, Miserocchi decide, contrariamente a quanto fa il ‘collega’ Sindaco di Pre St. Didier, di convocare l’ennesimo Consiglio Comunale in modo virtuale, impedendo la presenza dei Consiglieri e la diretta Streaming, molto pericolosa per il contatto fisico, trincerandosi dietro ad una presunta legalità garantita dal Segretario Comunale Dr. Rossero, lo stesso Segretario che ha garantito la legalità della seduta in presenza, al Sindaco Bieler, persona notoriamente irresponsabile e con poca esperienza – scusate la considerazione che è da leggere al contrario - che non si preoccupa della salute dei propri consiglieri.

La vera ed amara verità è che il bravo ragazzo, giunta da Milano, ed suo vice approdato da Bergamo, forse hanno compreso di avere assunto una responsabilità che pensavano meno onerosa ed meno impegnativa; responsabilità che assicura Loro l’agognata visibilità con la quale potrebbero chiudere la loro carriera, ed utilizzano COVID 19 per evitare che la popolazione veda le tante magagne.

Si sa che quando non si ha capacità di affrontare un o più problemi se ne inventa un altro secondo i dettami delle tecniche di distrazione di massa. Ed è proprio in riferimento a quanto ho, seppur succintamente scritto, che, per il bene di Courmayeur, voglio lanciare un GRIDO DI ALLARME ed invitare i miei concittadini a dedicare qualche ora del loro prezioso tempo per rivedere la registrazione dell’ultimo Consiglio Comunale del 8 giugno 2020 e magari anche quello precedente del 6 aprile 2020.

Vi assicuro che se avrete la voglia di “sprecare” il Vostro tempo assisterete ad uno spettacolo che considero deplorevole; una farsa, una buffonata, una commedia i cui attori recitano a soggetto, denotano imbarazzo, alcuni dei quali intervengono pesantemente su alcune delibere e poi si astengono per ragioni non date a sapere, altri che avrebbero il compito di intervenire tacciono, dimostrano di non essere una squadra coesa.

Il Presidente del Consiglio Comunale, il cui compito istituzionale è gestire i lavori dell’Assemblea ha forse perso il bandolo della matassa permettendo persino ad un Consigliere Comunale di arrogarsi il diritto di sospendere la seduta per alcuni minuti affermando “aspettate ci sono dei rumori in corridoio….”

Potrei continuare ad elencare comportamenti al limite del grottesco, ma per non togliere la sorpresa a coloro che, incuriositi, aderiranno al mio invito, concludo questo mio appello rivolgendomi a Sua Eccellenza il sig. Prefetto, invitandolo, nell’ambito delle funzioni proprie ad un Prefetto rappresentante dello Stato, ad incaricare qualche Suo collaboratore ad ascoltare il Consiglio Comunale della “the Best Of The Alps “ per verificare, quanto meno l’effettiva legalità della Seduta che inficerebbe tutte le delibere assunte con pesanti danni alla collettività.

Ed ora un ultimo appello alla coppia MISEROCCHI/CORIO. In attesa che il responso delle prossime urne giudichi il Vostro operato, anzi non operato, cercate di cambiare marcia, fate un bagno di umiltà come fanno coloro che VERAMENTE sono BRAVI RAGAZZI, se così non sarà il conto salato lo pagheranno i cittadini di Courmayeur e sarà compito della prossima Amministrazione e magari del prossimo Commissario di Governo porre rimedio alla vostra assoluta inidoneità politica a governare il nostro Comune.

Lettera Firmata.